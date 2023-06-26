Речник Держприкордонслужби повідомив, кого пропускають через україно-білоруський кордон

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю та Росією закриті

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю та Росією, рішенням уряду України, зачинені. Там не здійснюються прикордонні операції на в’їзд та виїзд з України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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«Але якщо у пункті пропуску з’являться громадяни України, які повертаються з Білорусі, їм буде забезпечено оформлення та допуск на територію України, вони не будуть обмежені у перетині кордону», – зазначив Демченко.

Також речник ДПСУ розповів, що раніше в України була домовленість з Білоруссю про те, що жителі окремих районів з українського боку мають право через місцеві пункти пропуску слідувати у Білорусь для збору дикоросів: гриби, ягоди.

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«Зараз цього не здійснюються, перебування на прикордонній смузі взагалі заборонено для громадян», – каже Демченко.

Нагадаємо, очільник польського уряду Матеуш Моравецький і керівник міноборони країни Маріуш Блащак відвідали Кринки Підляського воєводства, що на кордоні з Білоруссю. Під час зустрічі із прикордонниками міністр оборони Польщі Маріуш Блащак нагадав, що восени 2021 року з боку білоруського кордону були спроби гібридних атак, режим Лукашенка організував міграційний тиск. У відповідь була побудована стала огорожа, яка оснащена телеметрією.

До слова, українські прикордонники тролять білоруських, бо Білорусь підтримала збройне вторгнення Росії зі своєї території і білоруські прикордонники, у тому числі люб’язно відкрили свій кордон, щоби колони російської техніки заходили на територію України.