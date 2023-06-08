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Польща вимагає посилення санкцій проти Росії і Білорусі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща вимагає посилення санкцій проти Росії і Білорусі
Руйнування дамби в Херсонській області представник Польщі назвав воєнним злочином
фото з відкритих джерел

Польща також закликає до перегляду 10-го пакету санкцій, в якому виявлено «лазівки та недоопрацювання»

У Брюсселі на зустрічі з депутатами Європарламенту за зачиненими дверима посол Польщі в Євросоюзі закликав до посилення санкцій щодо РФ та Білорусі. Про це повідомляє PolskieRadio.

За даними журналістів видання, представник Польщі у Брюсселі наполягав на посиленні відповіді з боку Європейського союзу через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС в Україні.

Руйнування дамби в Херсонській області дипломат назвав воєнним злочином і «новою фазою жахливої агресії».

Також зазначається, що на цій зустрічі посли держав-членів ЄС не змогли досягти розуміння щодо 11-го пакету санкцій проти РФ, і погодження з цього питання продовжиться через тиждень.

«Присутні на зустрічі дипломати зазначили, що посол звернув увагу на відсутність санкцій проти російських алмазів, що потрапляють до Європи, внаслідок чого наповнюється російський бюджет», – йдеться в публікації.

Представник Польщі запропонував включити до проєкту нових обмежень заборону імпорту російської агропродукції.

Польський посол також закликає запровадити подальші санкції щодо Білорусі з метою запобігання обходу обмежувальних заходів проти РФ.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: окупанти санкції посол кордон Каховська ГЕС

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