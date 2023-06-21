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США закуплять для України ракети Amraam: чим вони особливі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США закуплять для України ракети Amraam: чим вони особливі
Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі
фото з відкритих джерел

Усього США закуплять партію 37 удосконалених ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності

Сполучені Штати Америки уклали контракт на виробництво ракет Amraam класу «повітря-повітря» на суму понад $1,1 млрд. Частина із придбаного піде на потреби ЗСУ. Про це повідомляється на сторінці Пентагону.

«Компанія Raytheon Missiles and Defense уклала контракт із твердо фіксованою ціною на суму 1 151 111 454 доларів на виробничу партію 37 удосконалених ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності (Amraam)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей контракт передбачає виробництво ракет Amraam, системи телеметрії Amraam, початкові та експлуатаційні запасні частини, а також інші заходи з підтримки виробництва. Роботи будуть виконуватися в штаті Арізона, і, як очікується, будуть завершені до 31 січня 2027 року.

«Цей контракт охоплює несекретні поставки військового обладнання за кордон до Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії, України та Великої Британії, на частку яких припадає приблизно 39% вартості контракту», - додали у Пентагоні.

Amraam – американська всепогодна керована ракета класу «повітря-повітря» середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Ракети є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Нагадаємо, представниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Збройні сили України здатні досягти успіху на полі бою під час контрнаступу, попри запеклі бої з ворогом та очікувані втрати.  

Теги: повітря кордон ракета втрати США війна

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