«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»

«Допомагають росіянам, а потім ображаються…». Речник прикордонників про білоруських колег та картопляні бомбардування

24 лютого 2022 року білоруси дозволили окупаційним військам Росії зайти в Україну зі своєї території. Цей факт став ганебною сторінкою в історії Білорусі і дозволяє кваліфікувати цю державу як співучасника воєнних злочинів, які коїть Росія в Україні.

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Після відступу росіян з Київщини та Чернігівщини ситуація на україно-білоруському кордоні, а він розтягнувся на понад тисячу кілометрів, перейшла у формат зони відчуження: руху нема, підірвані мости, протитанкові рови, колючий дріт.

Наприкінці 2022 року ситуація знову загострилася. Чутки про те, що росіяни збираються повторно наступати з Білорусі, але тепер у супроводі самих білорусів, курсували кілька місяців. Проте, цього не сталося.

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Натомість відбувається те, що у соцмережах вже встигли охрестити «кулінарними боями». Білоруські прикордонники записують звернення про борошно, горілку і борщ, закликаючи українських переходити на їхній бік. Наші кожного разу дотепно відповідають.

Почалося все з того, що білоруські прикордонники стали жалітися на «неетичну» поведінку українських колег. Мовляв, ті їм показують образливі жести у бінокль, вмикають повітряну тривогу, надсилають листівки із погрозами та навіть повісили на кордоні манекен у російській військовій формі, назвавши його ліквідованим під Києвом Валерою.

Зрештою білоруські прикордонні війська записали звернення про борщ, заявивши, що рецепти у нас із ними схожі, лише із незначними відмінностями. Мовляв в український борщ додають квасолю, а у білоруський – картоплю, але це «практично той самий борщ». Білоруси закликали українців переходити на їхній бік, коли у нас не стане, з чого готувати наш борщ, та спробувати їхній.

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Наші прикордонники попросили білорусів не називати борщем своє картопляне вариво, «за консистенцією подібне до тюремної баланди», адже громадяни Білорусі «вже багато років перебувають у полоні одного тирана та одного бункерного діда». «Натомість радимо вам змінити «інгредієнти» і стати вільним народом. А до того – їжте самі, не вдавіться. До себе вас не кличемо і наполегливо радимо залишатися на своїй території. Бо пошкодуєте», – попередили українські прикордонники.

Потім було звернення про борошно, у якому білоруси довели, що доношують за росіянами не лише їхню зброю, а ще й фейки. Зокрема взялися натякати, що президент Зеленський – наркоман.

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Після борщу і хліба, вони згадали про горілку і спробували навіть вдатися до сарказму, розповідаючи, що смак перемоги ми можемо відчути, тільки вживаючи алкоголь.

Наші ж відповіли обстрілом картоплею. «Неподалік у нас є наші друзі, які картоплю люблять. То скинули на наряд картоплю дронами», – розповів журналісту прикордонник, описуючи те, як розбігалися перелякані білоруські колеги.

Про те, що означають ці картопляні бомбардування, наскільки ситуація на українсько-білоруському кордоні є контрольованою та чи можна зараз його перетнути в інтерв’ю «Главкому» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко: «Загроза вторгнення з Білорусі наразі мінімальна» Фото: Facebook Андрія Демченка

«Наші демонструють білорусам, що на них чекає»

Українські прикордонники тролять білоруських. На цьому тижні стало відомо про обстріл картоплею з дронів. Хто все це вигадує, яка мета?

24 лютого Білорусь підтримала збройне вторгнення Росії зі своєї території і білоруські прикордонники, у тому числі, люб’язно відкрили свій кордон, щоби колони російської техніки заходили на територію України. Через ці моменти, власне, і таке ставлення…

Ми демонструємо таким чином білорусам, що ми про них думаємо, що на них чекає, якщо вони раптом зберуться також залучитися до повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Досить часто наші військовослужбовці демонструють також білорусам, у яких умовах перебуває український народ через обстріли, які, у тому числі, відбувалися з території Білорусі. Особливо до осені минулого року.

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Це ви про те, коли сирени їм вмикають?

Так.

Білоруси зараз записують до вас усілякі дивні звернення про борщ, борошно, горілку… А хто перший почав?

Це не можна назвати «зверненнями». Цими аудіо білоруси сподіваються якось вплинути на українських військових, прикордонників, на український народ, але це недолугі спроби.

Спочатку вони обурювалися, що українські захисники демонструють їм, як вони це зазначають, непристойні жести. Натомість українські захисники просто показували, що чекає на білоруських прикордонників або взагалі на білоруських військових, якщо ті спробують зайти на територію України. Але це мало такий кумедний вигляд… Вони розуміють, що відкрили свій кордон, підтримавши країну-агресора, але обурюються через якісь там жести.

З 24 лютого 2022 року чи були якість інциденти із застосуванням зброї між нашими та білоруськими прикордонниками?

Ні, якихось провокацій, пов’язаних із застосуванням зброї, від білоруських прикордонників чи військових не було. Але ми мали можливість дізнатися про рівень їхньої підготовки, коли вони намагалися збити український дрон, що моніторив лінію державного кордону, перебуваючи на нашій території.

Цілий білоруський прикордонний наряд, близько п’яти військовослужбовців, вели вогонь по українському безпілотнику, але влучності їм ще треба вчитися і вчитися. Якби це була бойова обстановка, шансів у них було би мало.

А свої дрони вони намагаються запускати, щоби стежити за українцями?

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Активно це було на початку повномасштабного вторгнення, перші місяці, коли з території Білорусі використовувалися безпілотники. Можливо, білоруські, а може, і російські для того, щоби відстежувати ситуацію на українському кордоні. Не виключаю, що вони розглядали питання розширення своїх дій на інші ділянки.

Наші їх збили?

Якщо виявлено безпілотник, робиться все необхідне для того, щоби його збити. Звісно, що не всі вдається або приземлити, або збити. По-різному.

«Кордон максимально укріплений, там не може бути людей»

Як обладнано україно-білоруський кордон? Паркани, рови, контрольно-слідові смуги…

Треба розуміти, що паркан як такий не зупинить вторгнення, він не може зупинити військову техніку. Але, звісно, після повномасштабного вторгнення кордон з Білоруссю та Росією почали максимально укріплювати в інженерному плані. Це не тільки паркани, а й протитанкові рови, перешкоди для руху техніки, мінування місцевості. У районі пунктів пропуску через державний кордон, де є нормальні дороги, все максимально укріплено, щоби не допустити руху техніки.

Щодо пунктів пропуску. Кордон із Білоруссю зараз закритий, чи його можна перетинати на законних підставах в обидва боки?

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю та Росією, рішенням уряду України, зачинені. Там не здійснюються прикордонні операції на в’їзд та виїзд з України, але якщо у пункті пропуску з’являться громадяни України, які повертаються з Білорусі, їм буде забезпечено оформлення та допуск на територію України, вони не будуть обмежені у перетині кордону.

Руху цивільних на україно-білоруському кордоні з початком повномасштабної війни немає Фото: Facebook Західного регіонального управління ДПСУ

До повномасштабної війни грибники дуже активно шастали туди-сюди через україно-білоруський кордон, і взагалі рух на кордоні був жвавий, його постійно перетинали місцеві жителі. Зараз все це під забороною?

Це не можна назвати «шастали», бо раніше була домовленість з Білоруссю, що жителі окремих районів з українського боку мають право через місцеві пункти пропуску слідувати у Білорусь для збору дикоросів: гриби, ягоди. Зараз цього нема, перебування на прикордонній смузі взагалі заборонено для громадян.

А з контрабандою за цей рік з лишком були випадки?

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Ні, не було. Треба розуміти, що кордон максимально укріплений, там не може відбуватися руху людей

«Російських військових у Білорусі стало набагато менше»

Яка зараз обстановка на україно-білоруському кордоні? Чи можна сказати, що останнім часом стало спокійніше? Чи ви спостерігаєте якесь пожвавлення, рух техніки?

Обстановка вже довгий час залишається повністю контрольованою. Білорусь заявляє, що вони посилили кордон з Україною, але якщо вони і використовують якісь підрозділи, то вони перебувають на певній відстані від лінії державного кордону у незначній, не загрозливій кількості.

Крім того, останнім часом кількість російських військових на території Білорусі значно знизилася. Ще на кінець минулого та на початку цього року їх було 10-11 тис. У подальшому стало 2,5 тис. Місяць тому ми фіксували їх на рівні тисячі, а зараз, за нашими даними, близько півтори тисячі російських військових перебувають на території Білорусі.

Власне, Білорусь вони більше використовують як майданчик для навчання. Білорусь надає свої полігони, інфраструктуру для підготовки і перепідготовки російських військових, яких, після завершення цих заходів, Росія перекидає назад і у подальшому вже відправляє на схід, де ведуться активні бойові дії.

А навіщо росіянам відправляти своїх військових у Білорусь? Тамтешня армія точно не професійніша, у них нема чому вчитися. У Росії хіба немає полігонів своїх?

Я не можу сказати, чому так, але білоруси забезпечують росіянам підготовку, а росіяни продовжують забезпечувати присутність своєї армії на території Білорусі.

Зараз можна казати, що загроза вторгнення з території Білорусі мінімальна?

Так.

Валентина Емінова, «Главком»