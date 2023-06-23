Речник Держприкордонслужби сказав, чому українські прикордонники обстрілюють білоруських картоплею

«Наші демонструють білорусам, що на них чекає»

Українські прикордонники тролять білоруських, бо Білорусь підтримала збройне вторгнення Росії зі своєї території і білоруські прикордонники, у тому числі, люб’язно відкрили свій кордон, щоби колони російської техніки заходили на територію України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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«Ми демонструємо таким чином білорусам, що ми про них думаємо, що на них чекає, якщо вони раптом зберуться також залучитися до повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Досить часто наші військовослужбовці демонструють також білорусам, у яких умовах перебуває український народ через обстріли, які, у тому числі, відбувалися з території Білорусі. Особливо до осені минулого року», – каже Демченко.

Білоруси зараз записують до українців звернення про борщ, борошно, горілку, але, як стверджує речник ДПСУ, на українських військових це не впливає.

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«Це не можна назвати «зверненнями». Цими аудіо білоруси сподіваються якось вплинути на українських військових, прикордонників, на український народ, але це недолугі спроби. Спочатку вони обурювалися, що українські захисники демонструють їм, як вони це зазначають, непристойні жести. Натомість українські захисники просто показували, що чекає на білоруських прикордонників або взагалі на білоруських військових, якщо ті спробують зайти на територію України. Але це мало такий кумедний вигляд, коли вони… Вони розуміють, що відкрили свій кордон, підтримавши країну-агресора, але натомість обурюються через якісь там жести», – наголосив Демченко.

Нагадаємо, що білоруські прикордонники стали жалітися на «неетичну» поведінку українських колег. Мовляв, ті їм показують образливі жести у бінокль, вмикають повітряну тривогу, надсилають листівки із погрозами та навіть повісили на кордоні манекен у російській військовій формі, назвавши його ліквідованим під Києвом Валерою.

Зрештою білоруські прикордонні війська записали звернення про борщ, заявивши, що рецепти у нас із ними схожі, лише із незначними відмінностями. Мовляв в український борщ додають квасолю, а у білоруський – картоплю, але це «практично той самий борщ». Білоруси закликали українців переходити на їхній бік, коли у нас не стане, з чого готувати наш борщ, та спробувати їхній.

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Наші ж відповіли обстрілом картоплею.