До Білорусі прилетіли порожні російські літаки – ЗМІ

На аеродром «Мачулищі» зайшли на посадку один за одним п’ять одиниць Іл-76

Із Росії до Білорусі прилетіли п'ять порожніх військово-транспортних літаків Іл-76 повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомив моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн»

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Як зазначається, на аеродром «Мачулищі» зайшли на посадку один за одним п’ять одиниць Іл-76. Перший літак сів о 17:50, другий – о 18:05, третій – о 18:15 і четвертий – о 18:25.

За даними «Беларускі Гаюн», усі п’ять бортів прибули порожніми.

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Нагадаємо, командир полку імені Кастуся Калиновського Денис Прохоров звернувся до білоруського народу після повстання у Росії. Ці події він назвав «початком кінця великої тиранії» та закликав громадян бути готовими до звільнення Білорусі від диктатури та окупації.

Раніше міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало звернення Ради безпеки країни на тлі заколоту, який у Росії розпочала приватна військова компанія «Вагнер».

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

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Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти у Воронежі та Ростові.

Тим часом Пригожин заявив, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебуває у Московській області.