Головна Світ Соціум
search button user button menu button

До Білорусі прилетіли порожні російські літаки – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
До Білорусі прилетіли порожні російські літаки – ЗМІ
Літак Іл-76
фото: Wikimedia Commons

На аеродром «Мачулищі» зайшли на посадку один за одним п’ять одиниць Іл-76

Із Росії до Білорусі прилетіли п'ять порожніх військово-транспортних літаків Іл-76 повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомив моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн»

Як зазначається, на аеродром «Мачулищі» зайшли на посадку один за одним п’ять одиниць Іл-76. Перший літак сів о 17:50, другий – о 18:05, третій – о 18:15 і четвертий – о 18:25.

За даними «Беларускі Гаюн», усі п’ять бортів прибули порожніми.

Нагадаємо, командир полку імені Кастуся Калиновського Денис Прохоров звернувся до білоруського народу після повстання у Росії. Ці події він назвав «початком кінця великої тиранії» та закликав громадян бути готовими до звільнення Білорусі від диктатури та окупації.

Раніше міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало звернення Ради безпеки країни на тлі заколоту, який у Росії розпочала приватна військова компанія «Вагнер».

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти у Воронежі та Ростові.

Тим часом Пригожин заявив, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебуває у Московській області.

Теги: літак Білорусь аеродром росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва заявила про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території
Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі: Кремль грубо відповів США
Вчора, 19:10
Загальний залп «Калібрів» може сягати 16
ЗСУ оголосили про високий рівень ракетної загрози з Чорного моря
17 червня, 08:05
Росія намагається продавати добрива Україні в обхід санкцій
Як російські добрива з'являються в Україні? Гетманцев розкрив схему
8 червня, 15:54

Соціум

Похід «вагнерівців» на Москву: мер російської столиці оголосив про вихідний
Похід «вагнерівців» на Москву: мер російської столиці оголосив про вихідний
До Білорусі прилетіли порожні російські літаки – ЗМІ
До Білорусі прилетіли порожні російські літаки – ЗМІ
Пригожин та «вагнерівці» дісталися Московської області
Пригожин та «вагнерівці» дісталися Московської області
«Чекайте на наш сигнал»: полк Калиновського звернувся до білорусів
«Чекайте на наш сигнал»: полк Калиновського звернувся до білорусів
Ціни на авіаперельоти в Росії підскочили у 20 разів
Ціни на авіаперельоти в Росії підскочили у 20 разів
Біля офісу Пригожина у Санкт-Петербурзі силовики знайшли набиту грошима «Газель»
Біля офісу Пригожина у Санкт-Петербурзі силовики знайшли набиту грошима «Газель»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
130K
Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
26K
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
21K
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
16K
«Це не фейк». Буданов прокоментував події в РФ (відео)
16K
Вибухи прогриміли у Києві: є постраждалі

Новини

Літак Путіна у небі. Пєсков повідомив, де перебуває президент РФ
Сьогодні, 15:25
«Крах режиму Путіна» – розвідка про похід Пригожина на Ростов і Воронеж
Сьогодні, 12:23
Атака на Київ та обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 12:06
Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW
Сьогодні, 11:16
За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:53
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
Сьогодні, 07:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту