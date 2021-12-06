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    Ватажки «ЛНР» та «ДНР» вступили до партії «Єдина Росія»

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    Вручення партійних квитків відбулося під час партійного з'їзду - Ватажки «ЛНР» та «ДНР» вступили до партії «Єдина Росія»

    Вручення партійних квитків відбулося під час партійного з'їзду

    фото: 7dniv.info

    Партійні квитки бойовикам видав експрезидент РФ

    Ватажки угруповань «ЛНР» та «ДНР» Леонід Пасічник та Денис Пушилін вступили до російської партії влади «Єдина Росія». Про це повідомляється на сайті партії.

    Партійні квитки бойовикам урочисто вручив голова партії, колишній президент та прем'єр РФ Дмитро Медведєв.

    Урочисте вручення партквитків відбулося перед відкриттям третього, заключного етапу з'їзду «Єдиної Росії» у суботу.

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    Нагадаємо, 30 листопада російські ЗМІ повідомили про прийняття перших 100 мешканців окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей до лав російської провладної партії «Єдина Росія». Раніше всі ці люди отримали російські паспорти. Також повідомляється, що йдеться про 114 представників керівного складу угрупувань «ЛНР» та «ДНР».

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    Теги: Росія ДНР ЛНР Дмитро Медведєв Леонід Пасічник Денис Пушилін
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    Ватажки «ЛНР» та «ДНР» вступили до партії «Єдина Росія»