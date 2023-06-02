Країни-члени спільноти БРІКС планують запровадити нову валюту – Bloomberg

Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР шукають способи «не стати жертвами санкцій», як це уже сталось із Росією

Активне використання Сполученими Штатами фінансових санкцій та прагнення великих країн, що розвиваються, протистояти домінуючому становищу розвинених економік стимулює пошук альтернатив долару. Це питання було одним із важливих пунктів порядку денного на зустрічі міністрів закордонних справ BRICS напередодні саміту членів блоку у Південно-Африканській республіці. Про це пише видання Bloomberg.

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Зазначимо БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa) – міждержавне об'єднання, союз п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, ПАР.

Міністри попросили Новий банк розвитку (NDB), заснований країнами BRICS у 2014 році, оцінити принципи створення потенційної єдиної валюти, зокрема чи зможе вона «захистити країни блоку» від санкцій, подібних до тих, що були накладені на Росію, NDB розглядає це питання та представить пропозиції, «як може працювати майбутня модель», заявила міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор.

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Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР шукають способи «не стати жертвами санкцій, які мають вторинний ефект на країни, не пов'язані з питаннями, які призвели до введення цих односторонніх санкцій», додала Пандор.

У квітні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час візиту до Шанхаю закликав партнерів щодо BRICS знайти альтернативу долару в міжнародній торгівлі. На ці п'ять країн припадає понад 42% світового населення, 23% ВВП та 18% міжнародного торговельного обороту.

За даними аналітиків, близько 88% всіх валютообмінних операцій у світі відбувається з використанням долара. Банки, які мають з ним справу, повинні проводити операції через кореспондентські банки в США, що дозволяє Вашингтону використовувати санкції як фінансову зброю.

«Країни десятиліттями висловлювали невдоволення домінуванням долара, – каже експерт із глобальних питань консалтингової компанії Control Risk Джонатан Вуд. Більш агресивне та масштабне застосування санкцій Сполученими Штатами останніми роками посилює цей дискомфорт і збігається з вимогами провідних країн про новий перерозподіл влади у світі.

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«Коли ми використовуємо фінансові санкції, пов'язані з роллю долара, є ризик, що згодом вони можуть підірвати його гегемонію», – визнала у квітні в інтерв'ю CNN міністр фінансів США Джанет Йеллен. Але при цьому, зазначила вона, долар використовується як глобальна валюта з абсолютно конкретних причин, і «іншим країнам буде непросто знайти йому альтернативу з такими ж характеристиками».

Поширеність американської валюти та величезний ринок капіталу США забезпечують долару стабільність, ліквідність, безпеку, легку та дешеву конвертацію. Про те, з якими проблемами можуть зіткнутися країни під час переходу на розрахунки у національних валютах, яскраво свідчить приклад Росії та Індії.

Через величезний дисбаланс у зовнішній торгівлі (імпорт до Індії в фінансовому році, що завершився в березні, склав $46,2 млрд, а її експорт до Росії – всього $3,1 млрд) в індійських банках накопичилися рупії на мільярди доларів. Російські постачальники не можуть вивести свою виручку, оскільки рупія не повністю конвертується.

Нагадаємо, влада ПАР заявила, що нададуть дипломатичний імунітет усім учасникам зустрічі глав МЗС країн БРІКС у червні і саміту глав держав блоку в серпні.

«Це стандартне надання імунітету, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що проводяться у ПАР, незалежно від того, на якому рівні відбуваються заходи», – зазначили у відомстві. Такий імунітет захищає учасників подібних заходів від «юрисдикцій» сторони, що приймає».

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При цьому, згідно з інформацією Bloomberg, у МЗС також зазначили, що «ці імунітети не скасовують будь-які ордери на арешт, які могли бути видані будь-яким міжнародним судом щодо будь-якого учасника конференції».

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