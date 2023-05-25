Імперія дурних понтів

Недоімперія залишається вкрай небезпечною для людей – як для населення оточуючих країн, так і для тих, хто всередині

Тактична спецоперація у Белгородській області, яка явно планувалась як диверсійна вилазка для відтягування резервів ворога з фронту, неочікувано перетворилася на майже повноцінні бойові дії. На тій території РФ, яку в світі (поки що) визнають російською.

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Звісно, це завдяки мужності та винахідливості учасників спецоперації. Але не можна не зважати на видатну, унікальну дурнуватість рашистів і їх нездатність адекватно та швидко реагувати на непередбачувані обставини.

Такі операції зазвичай тривають близько доби, саме так було в попередній раз, коли російські патріоти, які воюють з путінізмом за підтримки України, провідали декілька сіл у Брянській області. Але зараз все тривало декілька діб. І щоб вичавити диверсантів з Белгородської області, недоімперії довелося не тільки перекидати війська з резерву, але й використовувати артилерію та авіацію, тобто, руйнувати будинки своїх громадян на своїй території, як вони роблять на нашій.

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Справедливість таки існує, але поки що її замало.

Висновки у зв’язку с цією успішної спецоперацією наступні.

По-перше, на території України щось подібне неможливе в принципі. На відміну від РФ у нас обов’язково буде серйозний спротив будь-яким диверсантам. Зверніть увагу, в Україні, звісно, є ті, хто вважає Росію своєю і готовий її підтримувати. Але вони обмежуються стогоном у соцмережах, або індивідуально співпрацюють з російськими спецслужбами, виступаючи у якості навідників їхніх ракет.

Ніяких організованих груп на території України, які проводять підпали і підриви, пускають від укіс поїзди, не існує. Проросійське підпілля навіть листівки розклеювати не наважується, не те щоб тут захоплювати якісь населенні пункти.

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А це свідчіть, що в нас дійсно відчизняна визвольна війна проти загарбників, хоча образ саме такої війни марно намагаються створити для недоімперії російські пропагандисти.

По-друге, Україна і світ отримали чергове наочне підтвердження, що Росія – це величезний симулякр, у якій вірять лише окремі розумові збоченці. Їхні прикордонна служба і Росгвардія не здатні захищати власний кордон. «Кинджали» не летять зі швидкістю 10М і не є невразливими (саме тому там зараз арештовують розробників-стрілочників). Російська ППО дірява і не в змозі перехоплювати сучасні НАТІвськи ракети і літаки.

Хоча недоімперія залишається вкрай небезпечною для людей – як для населення оточуючих країн, так і для тих, хто всередині.

От що російське насправді не має аналогів у світі, так це рівень самовозвеличування і навіжених понтів про «Третій Рим» та унікальний цивілізаційний шлях РФ. Всі ці дуже дорогі декорації розвалюються при зіткненні з реальністю.

А це дає чергові підстави сподіватися на успішний український наступ і перемогу взагалі.