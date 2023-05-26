Після «здачі» Карабаху Пашиняна можуть скинути за допомогою Росії – експерт

У Вірменії нема альтернатив Росії як гаранту безпеки

Зараз уряд Вірменії вимушений визнати Карабах територію Азербайджану. Політичні сили у Вірменії, які розуміють, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян буде змушений підписати мирний договір із Азербайджаном, розраховують потім його скинути за допомогою Росії. Про це «Главкому» розповів експерт Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC) Гела Васадзе.

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За словами Васадзе, Баку розуміє, що якщо надати вірменам в Карабасі зараз якийсь особливий статус, то за будь-якого зручної нагоди історія повториться і знову розпочнеться війна.

«Через те, що Азербайджан не дуже залежить від західної суспільної думки, він не надто рефлексує із цього приводу. А просто акуратно, крок за кроком, дотискає ситуацію. А політичні сили у Вірменії, які розуміють, що Пашинян буде змушений щось підписати, розраховують потім його скинути за допомогою Росії», – каже експерт.

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Як стверджує Гела Васадзе, у Вірменії нема альтернатив Росії як гаранту безпеки.

«Так, з Францією в нього чудові стосунки і є навіть особиста дружба з Макроном, але Франція точно не надішле війська до Вірменії і тим більше до Карабаху. Піти під парасольку безпеки НАТО буде проблематично, і навіть якби це не було проблематично, то дуже ризиковано. Бо ми пам’ятаємо, що відбувалося з вірменським керівництвом, яке говорило про це. Усі прекрасно розуміють, що стратегічно Росія програла, але, поки в неї є хоч якийсь ресурс, вона буде лишатися на Південному Кавказі. І найвигідніші позиції в неї, як не крути, саме у Вірменії», – стверджує він.

Тобто зараз ціль зовнішньої політики Вірменії – не йти на такі поступки, які не можна було б відіграти назад до того, як вона зробить трансферт системи безпеки. А зробити його вкрай важко – це все одно, що перестрибнути прірву у два стрибки. Тобто Єреван просто тягне час до зміни ситуації, стверджує Васадзе.

Нагірний Карабах – регіон на півдні Кавказу, де мешкає понад 130 тис. жителів, зокрема, вірмен та азербайджанців. Більша його частина контролювалася самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою, яку не визнає жодна держава-член ООН. Ця республіка має «дипломатичні відносини» лише з так званими країнами, які входять до так званої співдружності невизнаних держав: Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям. З юридичної точки зору, Нагірний Карабах є територією Азербайджану. Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах почався 1988 року. Під час нього, за різними даними, загинуло понад 30 тис. людей. Режим припинення вогню було встановлено лише у травні 1994 року, але з тих пір він неодноразово порушувався.

Нагадаємо, що 25 травня Вірменія й Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну.