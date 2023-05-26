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Після «здачі» Карабаху Пашиняна можуть скинути за допомогою Росії – експерт

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Після «здачі» Карабаху Пашиняна можуть скинути за допомогою Росії – експерт
Росія втрачає політичну владу в регіоні Південного Кавказу
фото з відкритих джерел

У Вірменії нема альтернатив Росії як гаранту безпеки

Зараз уряд Вірменії вимушений визнати Карабах територію Азербайджану. Політичні сили у Вірменії, які розуміють, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян буде змушений підписати мирний договір із Азербайджаном, розраховують потім його скинути за допомогою Росії. Про це «Главкому» розповів експерт Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC) Гела Васадзе.

За словами Васадзе, Баку розуміє, що якщо надати вірменам в Карабасі зараз якийсь особливий статус, то за будь-якого зручної нагоди історія повториться і знову розпочнеться війна.

«Через те, що Азербайджан не дуже залежить від західної суспільної думки, він не надто рефлексує із цього приводу. А просто акуратно, крок за кроком, дотискає ситуацію. А політичні сили у Вірменії, які розуміють, що Пашинян буде змушений щось підписати, розраховують потім його скинути за допомогою Росії», – каже експерт.

Як стверджує Гела Васадзе, у Вірменії нема альтернатив Росії як гаранту безпеки.

«Так, з Францією в нього чудові стосунки і є навіть особиста дружба з Макроном, але Франція точно не надішле війська до Вірменії і тим більше до Карабаху. Піти під парасольку безпеки НАТО буде проблематично, і навіть якби це не було проблематично, то дуже ризиковано. Бо ми пам’ятаємо, що відбувалося з вірменським керівництвом, яке говорило про це. Усі прекрасно розуміють, що стратегічно Росія програла, але, поки в неї є хоч якийсь ресурс, вона буде лишатися на Південному Кавказі. І найвигідніші позиції в неї, як не крути, саме у Вірменії», – стверджує він.

Тобто зараз ціль зовнішньої політики Вірменії – не йти на такі поступки, які не можна було б відіграти назад до того, як вона зробить трансферт системи безпеки. А зробити його вкрай важко – це все одно, що перестрибнути прірву у два стрибки. Тобто Єреван просто тягне час до зміни ситуації, стверджує Васадзе.

Нагірний Карабах – регіон на півдні Кавказу, де мешкає понад 130 тис. жителів, зокрема, вірмен та азербайджанців. Більша його частина контролювалася самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою, яку не визнає жодна держава-член ООН. Ця республіка має «дипломатичні відносини» лише з так званими країнами, які входять до так званої співдружності невизнаних держав: Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям. З юридичної точки зору, Нагірний Карабах є територією Азербайджану.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах почався 1988 року. Під час нього, за різними даними, загинуло понад 30 тис. людей. Режим припинення вогню було встановлено лише у травні 1994 року, але з тих пір він неодноразово порушувався.

Нагадаємо, що 25 травня Вірменія й Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну.

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Теги: Азербайджан Нікол Пашинян Вірменія путін росія Нагірний Карабах

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