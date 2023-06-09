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Підрив Каховської ГЕС: оприлюднено зізнання окупантів (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: оприлюднено зізнання окупантів (аудіо)
Каховська ГЕС у перші години після підриву
фото з соцмереж

Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу

Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову окупантів, яка підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів.

«Там не они (українська сторона – «Главком») долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», – розповідає рашист.

Окупант описує і наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування, загибель тварив та загрозу для ЗАЕС.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ. Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

Нагадаємо, що у ніч на 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Каховська ГЕС окупанти росія війна СБУ

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