Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Завод «Кримський титан» в окупованому Армянську зупинив роботу

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Завод «Кримський титан» в окупованому Армянську зупинив роботу
Завод «Кримський титан» в окупованому Армянську, робота якого зупинилася на тлі ударів та енергетичної кризи
фото: RFE/RL

Російська окупаційна влада посилається на аварійну ситуацію, однак експерти пов'язують зупинку підприємства з енергетичною кризою на півострові

Хімічний завод «Кримський титан» у тимчасово окупованому Армянську припинив виробничу діяльність. Російська окупаційна адміністрація пояснює ситуацію аварією, не розкриваючи її подробиць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Крим.Реалії».

За інформацією видання, у експертному середовищі припускають, що відновлення роботи підприємства ускладнюється через масштабні проблеми з електропостачанням на півночі Кримського півострова.

Енергетична криза посилилася після ударів Сил оборони України по об'єктах, які забезпечували електропостачання окупованої території.

«Кримський титан» є одним із найбільших хімічних підприємств півострова та важливим роботодавцем для жителів Армянська. Виробництво діоксиду титану потребує стабільного постачання електроенергії та води.

Водночас точні причини нинішньої зупинки заводу та можливі терміни відновлення його роботи залишаються невідомими.

Нагадаємо, 13 червня «Главком» повідомляв про масштабну пожежу на заводі «Кримський титан». Після атаки українських безпілотників виробництво призупинили, а працівників відправили додому. В Армянську також запровадили графіки подачі води.

Крім того, 4 листопада «Главком» писав про нові масштабні відключення електроенергії в окупованому Криму. Проблеми з електропостачанням охопили Сімферополь, Севастополь, Ялту, Феодосію та інші населені пункти. Окупаційна адміністрація пояснювала знеструмлення аварією на енергомережах.

Читайте також:

Теги: влада Сімферополь криза завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна пожежа на заводі
У Росії уражено унікальний станкобудівний завод і датацентр «Яндекса»
8 жовтня, 03:00
Михайло Пашков під час круглого столу на тему «Україна – ЄС»
Експерт заявив про неочікуваний прорив на шляху України до ЄС
8 жовтня, 20:30
Голова Фонду держмайна вважає, що приватизація ОПЗ може мати не лише економічне, а й геополітичне значення
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні
18 жовтня, 18:15
Переможці парламентських виборів у Сербії заявили про намір зберегти відмову від санкцій проти Росії
Переможці виборів у Сербії відмовилися запроваджувати санкції проти Росії: що буде з постачанням зброї Україні
26 жовтня, 17:36
Російський фонд прямих інвестицій очолює спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв
Адміністрація Трампа може скасувати санкції проти російського інвестфонду – NYT
27 жовтня, 20:55
Супутниковий знімок Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області
Супутники зафіксували масштабну пожежу на російському НПЗ після атаки дронів
30 жовтня, 15:37
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Кароль Навроцький
Навроцький прорвався до конституційного суду: сторони обмінялися звинуваченнями
31 жовтня, 04:14
Внутрішнє споживання соняшникової олії зменшується
Україна збудувала 10 олійних заводів під час війни: що з ними не так
3 листопада, 06:15
«Каметсталь» припинила роботу у вересні після удару балістичною ракетою
Після російських атак виробництво сталі в Україні впало майже до нуля – репортаж Al Jazeera
27 жовтня, 16:29

Бізнес

Завод «Кримський титан» в окупованому Армянську зупинив роботу
Завод «Кримський титан» в окупованому Армянську зупинив роботу
ICC Ukraine: експорт брухту має приносити вигоду не лише трейдерам, а й державі
ICC Ukraine: експорт брухту має приносити вигоду не лише трейдерам, а й державі
Єврокомісія очікує від України подальшого відкриття газового ринку
Єврокомісія очікує від України подальшого відкриття газового ринку
Інвестиційна компанія Ахметова виходить з агробізнесу: хто стане новим власником
Інвестиційна компанія Ахметова виходить з агробізнесу: хто стане новим власником
McDonald’s працюватиме під час повітряних тривог у двох містах України
McDonald’s працюватиме під час повітряних тривог у двох містах України
«Метінвест»: Україна не може дозволити собі експортувати досвід, навички та знання промислових працівників
«Метінвест»: Україна не може дозволити собі експортувати досвід, навички та знання промислових працівників

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
92K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
50K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua