Завод «Кримський титан» в окупованому Армянську зупинив роботу

Завод «Кримський титан» в окупованому Армянську, робота якого зупинилася на тлі ударів та енергетичної кризи

Російська окупаційна влада посилається на аварійну ситуацію, однак експерти пов'язують зупинку підприємства з енергетичною кризою на півострові

Хімічний завод «Кримський титан» у тимчасово окупованому Армянську припинив виробничу діяльність. Російська окупаційна адміністрація пояснює ситуацію аварією, не розкриваючи її подробиць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Крим.Реалії».

За інформацією видання, у експертному середовищі припускають, що відновлення роботи підприємства ускладнюється через масштабні проблеми з електропостачанням на півночі Кримського півострова.

Енергетична криза посилилася після ударів Сил оборони України по об'єктах, які забезпечували електропостачання окупованої території.

«Кримський титан» є одним із найбільших хімічних підприємств півострова та важливим роботодавцем для жителів Армянська. Виробництво діоксиду титану потребує стабільного постачання електроенергії та води.

Водночас точні причини нинішньої зупинки заводу та можливі терміни відновлення його роботи залишаються невідомими.

Нагадаємо, 13 червня «Главком» повідомляв про масштабну пожежу на заводі «Кримський титан». Після атаки українських безпілотників виробництво призупинили, а працівників відправили додому. В Армянську також запровадили графіки подачі води.

Крім того, 4 листопада «Главком» писав про нові масштабні відключення електроенергії в окупованому Криму. Проблеми з електропостачанням охопили Сімферополь, Севастополь, Ялту, Феодосію та інші населені пункти. Окупаційна адміністрація пояснювала знеструмлення аварією на енергомережах.