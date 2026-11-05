Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бійці Сил спецоперацій взяли в полон окупанта у формі ЗСУ (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Бійці Сил спецоперацій взяли в полон окупанта у формі ЗСУ (відео)
Полонений служив в армії РФ із 2023 року
фото: скриншот з відео

Росіянин брав участь у наступі на Харківщині, а згодом виконував завдання на інших ділянках фронту

Оператори третього загону четвертого полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер» взяли в полон окупанта, який був переодягнений у військову форму ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«На одному з найгарячіших напрямків фронту спецпризначенці виявили позицію озброєного російського солдата, який був переодягнений в українську форму. Противника видало залишене сміття – ймовірно, він готувався до виходу на бойове завдання. При собі він мав зброю, три радіостанції та рюкзак із провізією й спорядженням», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За інформацією Сил спеціальних операцій ЗСУ, оператор із позивним Машиніст вступив у діалог із російським військовим, зумівши повністю його дезорієнтувати та переконати скласти зброю без бою. Під час первинного допиту з’ясувалося, що полонений служив в армії РФ із 2023 року. Після підписання контракту він брав участь у наступі на Харківщині, а згодом виконував завдання на інших ділянках фронту.

Завдяки успішним спеціальним діям українських воїнів обмінний фонд поповнився ще одним окупантом, а бійці третього загону отримали від полоненого ціну інформацію.

До слова, у полон до бійців 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади потрапив строковик, який служив на Далекому Сході в радіорозвідці. Він перехоплював військові переговори Китаю. 21-річний Ярослав Сидоров стверджує, що замість обіцяного навчання його відправили воювати в Україну. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна росіяни полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент наголосив на важливості реалізації законодавчої ініціативи сенатора Ліндсі Грема
Делегація Конгресу США прибула до Києва: Зеленський озвучив деталі переговорів
9 жовтня, 20:30
Окупант Кучеров був ліквідований 20 жовтня
Сили оборони на фронті знищили учасника двох Олімпіад і багаторазового чемпіона Росії
21 жовтня, 23:57
Російські війська 8 жовтня завдали удару по пасажирському автобусу в Краматорську
Зеленський пообіцяв відповідь Росії за удар по Краматорську
8 жовтня, 15:09
Томас Зольбах розповів про українські оборонні розробки, аналогів яких раніше не мала Німеччина
Німецький посадовець заявив про феномен української оборонки
19 жовтня, 21:13
Трамп був впевнений, що обмеження вже знято
Трамп зробив заяву про Маска та обмеження Starlink для України
23 жовтня, 18:09
Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
1 листопада, 05:50
Батько перевіз прах окупанта через дві країни для поховання на Дніпропетровщині
Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ
15 жовтня, 21:08
Віталію Півторацькому назавжди залишиться 27 років
Понад рік вважався зниклим без вісти на Курщині. Згадаймо Віталія Півторацького
21 жовтня, 09:00
Понад 200 дронів і 16 балістичних ракет атакували Україну
Зеленський розкрив деталі нічної атаки: Росія застосувала 16 балістичних ракет
19 жовтня, 11:04

Події в Україні

У Комишувасі знайдено живою жінку, яка вважалася зниклою безвісти
У Комишувасі знайдено живою жінку, яка вважалася зниклою безвісти
Бійці Сил спецоперацій взяли в полон окупанта у формі ЗСУ (відео)
Бійці Сил спецоперацій взяли в полон окупанта у формі ЗСУ (відео)
Сили оборони уразили склади дронів і боєприпасів РФ у шести районах
Сили оборони уразили склади дронів і боєприпасів РФ у шести районах
Поліція встановила 130 можливих учасників заворушень на Борщагівці
Поліція встановила 130 можливих учасників заворушень на Борщагівці
Аварійні відключення світла 5 листопада запроваджено у Києві та чотирьох областях
Аварійні відключення світла 5 листопада запроваджено у Києві та чотирьох областях
Спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Тернополі
Спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Тернополі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
70K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua