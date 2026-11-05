Бійці Сил спецоперацій взяли в полон окупанта у формі ЗСУ (відео)

Росіянин брав участь у наступі на Харківщині, а згодом виконував завдання на інших ділянках фронту

Оператори третього загону четвертого полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер» взяли в полон окупанта, який був переодягнений у військову форму ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«На одному з найгарячіших напрямків фронту спецпризначенці виявили позицію озброєного російського солдата, який був переодягнений в українську форму. Противника видало залишене сміття – ймовірно, він готувався до виходу на бойове завдання. При собі він мав зброю, три радіостанції та рюкзак із провізією й спорядженням», – йдеться у повідомленні.

💥 Сили спецоперацій взяли в полон росіянина у форменому одязі ЗСУ Це вдалося зробити без жодного пострілу. Противника видало залишене сміття - ймовірно, він готувався до виходу на бойове завдання. https://t.co/5x6XGmjeDH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 5, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За інформацією Сил спеціальних операцій ЗСУ, оператор із позивним Машиніст вступив у діалог із російським військовим, зумівши повністю його дезорієнтувати та переконати скласти зброю без бою. Під час первинного допиту з’ясувалося, що полонений служив в армії РФ із 2023 року. Після підписання контракту він брав участь у наступі на Харківщині, а згодом виконував завдання на інших ділянках фронту.

Завдяки успішним спеціальним діям українських воїнів обмінний фонд поповнився ще одним окупантом, а бійці третього загону отримали від полоненого ціну інформацію.

До слова, у полон до бійців 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади потрапив строковик, який служив на Далекому Сході в радіорозвідці. Він перехоплював військові переговори Китаю. 21-річний Ярослав Сидоров стверджує, що замість обіцяного навчання його відправили воювати в Україну.