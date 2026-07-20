Окупанти заблокували Кримський міст через потужні вибухи в Ялті

З'явилися перші фото з місця потужних прильотів та займання

У ніч на понеділок, 20 липня, на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунали вибухи. Російська окупаційна адміністрація терміново зупинила рух транспортних засобів через Керченський міст, а в соціальних мережах з'явилися повідомлення про масовану атаку безпілотників на південному узбережжі Криму. Про це пише «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Кримський вітер» та Exilenova+.

Отож після півночі в місцевих Telegram-каналах почали з'являтися повідомлення про вибухи в тимчасово окупованому Криму та ймовірну атаку безпілотників на Ялту. Про звуки вибухів і нашестя дронів повідомляли місцеві жителі. Буквально за годину соцмережі вже заполонили численні фото- та відеоматеріали, на яких зафіксовано масштабне займання на півострові.

Окупанти перекрили Кримський міст

На фоні таких подій російська окупаційна влада тимчасово перекрила рух автомобільного транспорту Кримським мостом. На під'їздах до переправи та безпосередньо на ній утворилися черги.

«Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки», – йшлося в офіційному повідомленні окупаційного ресурсу «Крымский мост: оперативная информация».

Причину тимчасового обмеження руху окупаційна адміністрація офіційно не пояснила.

Зазначимо, що Кримський міст, який Росія використовує як ключову логістичну артерію для забезпечення своїх військ на тимчасово окупованому півострові та півдні України, після початку повномасштабної війни неодноразово перекривали через повітряні загрози та атаки. Українські військові неодноразово наголошували, що об'єкти військової логістики окупантів у Криму є законними військовими цілями.

Атака безпілотників на Ялту і Алушту

Одночасно Telegram-канал Exilenova+ повідомив про атаку безпілотників на Ялту. У мережі були опубліковані фотографії, на яких видно загоряння після вибухів.

Зокрема, за інформацією пабліка «Кримський вітер», внаслідок нічної атаки «в Ялті сталася потужна пожежа на пагорбі Дарсан». Саме там розташована електропідстанція. На оприлюднених кадрах видно високі стовпи вогню та густого диму, що здіймаються над містом.

Крім того, о 00:27 у тимчасово окупованій Алушті пролунав потужний вибух. Після цього в місті зникло світло, повідомляють очевидці в місцевих Telegram-каналах.

За попередньою, офіційно не підтвердженою інформацією, в Алушті зафіксовано влучання по електропідстанції ПС 110/10 кВ «Алушта», розташованій у районі очисних споруд. Також повідомляється про ймовірне влучання по військовій частині прикордонної служби ФСБ РФ поблизу селища Семидвір'я.

Наразі російська окупаційна влада не повідомляла про пошкодження об'єктів чи постраждалих, а також не коментувала інформацію про ймовірну атаку безпілотників.

Офіційна інформація щодо точної кількості задіяних безпілотників, обсягів руйнувань інфраструктури загарбників та можливих втрат серед військового контингенту РФ наразі з'ясовується. Черговий інцидент на окупованому півострові вкотре продемонстрував уразливість військових об'єктів та логістичних шляхів російських військ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в ніч на 18 липня після атаки безпілотників спалахнули дві вузлові електропідстанції на Керченському півострові та військовий аеродром «Гвардійське» поблизу Сімферополя. За даними моніторингової групи «Кримський вітер», під ударом опинилися енергетичні об'єкти, що забезпечують електропостачання східної частини півострова, а також територія аеродрому. Це вже не перший удар по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму за останній місяць.