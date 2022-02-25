На Одещині Росія обстріляла корабель під прапором Молдови (фото)
Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає
Бункеровщик «Міленіум Спіріт» під прапором Молдови за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ України Валерій Залужний.
Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає.
Тим часом співвласник буксирного оператора P&O Maritime Андрій Ставніцер повідомив, що за попередньою інформацією ракета влучила у судно під прапором Панами.
Міністерство інфраструктури України перебуває на постійному контакті з західними колегами, ведеться робота над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу.
Служба безпеки України оприлюднила детальну інструкцію, що роботи у разі обстрілів.