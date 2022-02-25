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    На Одещині Росія обстріляла корабель під прапором Молдови (фото)

    На Одещині Росія обстріляла корабель під прапором Молдови (фото)
    фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

    Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає

    Бункеровщик «Міленіум Спіріт» під прапором Молдови за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ України Валерій Залужний.

    Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає.

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    На Одещині Росія обстріляла корабель під прапором Молдови (фото)
    На Одещині Росія обстріляла корабель під прапором Молдови (фото)
    фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

    Тим часом співвласник буксирного оператора P&O Maritime Андрій Ставніцер повідомив, що за попередньою інформацією ракета влучила у судно під прапором Панами.

    Міністерство інфраструктури України перебуває на постійному контакті з західними колегами, ведеться робота над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу.

    Служба безпеки України оприлюднила детальну інструкцію, що роботи у разі обстрілів.

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    Теги: Росія ЗСУ Молдова Одеса Путін корабель Міністерство інфраструктури ракета Порту
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    На Одещині Росія обстріляла корабель під прапором Молдови (фото)