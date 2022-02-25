На Одещині Росія обстріляла корабель під прапором Молдови (фото)

Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає

Бункеровщик «Міленіум Спіріт» під прапором Молдови за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ України Валерій Залужний.

Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає.

Тим часом співвласник буксирного оператора P&O Maritime Андрій Ставніцер повідомив, що за попередньою інформацією ракета влучила у судно під прапором Панами.

Міністерство інфраструктури України перебуває на постійному контакті з західними колегами, ведеться робота над тим, щоб Україна отримала необхідну допомогу.

Служба безпеки України оприлюднила детальну інструкцію, що роботи у разі обстрілів.