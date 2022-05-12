Росія вже проти вступу України до ЄС

Росія змінила свою позицію щодо можливого вступу України до ЄС

Заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що Росія вже виступає проти вступу України до Євросоюзу. Про це він сказав під час засідання Радбезу ООН.

«Позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО», – сказав Полянський.

Він заявив, що не бачить дипломатичних варіантів вирішення ситуації в Україні на даний момент, враховуючи позицію Києва.

На питання про те, чи може Росія застосувати ядерну зброю, він заявив: «Якщо ви загрожуєте ядерній державі, ви повинні враховувати всі варіанти».

Нагадаємо, серед письмових пропозицій Києва в рамках угоди з Росією входить формулювання про те, що Москва не буде проти вступу України до ЄС.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що російська влада незадоволена військовою допомогою, яку Захід надає Україні. Ця допомога може призвести до ядерної війни Росії проти НАТО.

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