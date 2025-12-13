Росія втратила темп наступу в Покровську

РФ знову «захопила» Покровськ лише у телевізорі

Російські загарбники не змогли прорвати оборону Сил оборони України у північній частині Покровська. Попри активні атаки, ворог втрачає темп і намагається впливати на ситуацію через пропагандистські повідомлення. Як інформує «Главком», про це розповіли в 7-му корпусі Десантно-штурмових військ.

Російські пропагандисти вже вчетверте оголосили про «захоплення» міста, намагаючись видати бажане за дійсне. Утім, фото та відео, які вони демонструють, відображають лише центральну частину Покровська.

Українські захисники наголошують, що ворожі інформаційні вкиди працюють лише для тих, хто покладається на телевізор.

«Покровськ – лише назва на карті для пропаганди», – ідеться у повідомленні 7 корпусу.

Насправді ж ЗСУ контролюють північ міста та продовжують наступальні дії.

«Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» у взаємодії з іншими підрозділами проводять штурмові рейди на південь від залізниці. Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг», – повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Ця тактика дозволяє українським силам поступово відновлювати контроль над кожним метром міста та зміцнювати позиції на ключових напрямках.

Нагадаємо, Покровськ став символом нового етапу російсько-української війни – міського протистояння без окреслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз’їдають оборону.

Як повідомлялося, у районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.