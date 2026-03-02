Головна Країна Політика
Зеленський відвідав іфтар із представниками мусульманської спільноти України

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Зеленський відвідав іфтар із представниками мусульманської спільноти України
Президент нагородив захисників-мусульман, які служать у ЗСУ та Нацпоцілії
фото: скрин з відео

Президент нагадав, що мусульманська спільнота України та кримськотатарський народ зустрічають в умовах агресії уже 13-й Рамадан

Мусульманська спільнота України та кримськотатарський народ зустрічають в умовах агресії уже 13-й Рамадан. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступний Рамадан буде у мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі.

Президент зазначив, що в Україні пам’ятають про всі землі, зокрема й про Крим, які знаходяться під тимчасовою окупацією.

«Уже 13-й Рамадан українська мусульманська спільнота та кримськотатарський народ зустрічають у важких умовах агресії Росії, російських ударів. Ми дуже хочемо, щоб наступного року Рамадан був у мирі», – сказав Зеленський.

Також він заявив, що Україна не залишить напризволяще своїх громадян, особливо тих, хто у полоні. Їм, за словами глави держави, сьогодні найтяжче.

«Ми пам’ятаємо про усі наші землі, про кожну громаду в Україні, про наш схід, Донбас, про наш Крим. І ми не подаруємо Росії нічого українського. Це наша принципова позиція. І не просто когось одного в Україні, не просто держави або не тільки держави, але реально це позиція мільйонів людей», – сказав Президент.

Зеленський також згадав, що нині на Близькому Сході тривають бойові дії.

«Ми бачимо, що відбувається на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Сподіваємось, що режим в Ірані не виграє, бо це антилюдський режим, і він поширює війну фактично на весь свій регіон», – додав глава держави. 

Нагадаємо, Зеленський анонсував засідання РНБО про підготовку енергетики до наступної зими. Президент обговорив з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та секретарем Ради нацбезпеки та оборони України Рустемом Умєровим оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів.

При цьому глава держави зазначив, що цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій.

Теги: Володимир Зеленський війна Меджліс мусульмани Україна

