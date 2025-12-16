Головна Спорт Новини
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»
Мішин брав участь у бойових діях з початку російської агресії проти України

Мішин обіймав посаду «міністра молоді, спорту та туризму ДНР» з 2014 до 2017 року

Сили оборони під Покровськом ліквідували колишьного «міністра молоді, спорту та туризму ДНР» Михайла Мішина. Про це повідомляє «Главком».

«З глибоким сумом повідомляю про загибель першого міністра молоді, спорту та туризму Донецької Народної Республіки Михайла Мішина», – написав у соцмережах ще один псевдоміністр «молоді, спорту та туризму ДНР» Євген Ширшов.

Він також повідомив, що окупант брав участь у бойових діях з початку російської агресії проти України.

Мішин обіймав посаду «міністра молоді, спорту та туризму ДНР» з 2014 до 2017 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: окупанти війна спорт Донеччина «ДНР» Покровськ

