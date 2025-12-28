Головна Країна Події в Україні
Росіяни розстріляли трьох бійців Сил оборони поблизу Гуляйполя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росіяни розстріляли трьох бійців Сил оборони поблизу Гуляйполя
Росіяни вчергове порушили звичаї та правила ведення війни
Бійці мали зайняти позицію, однак там на них чекав ворог

 

Росіяни розстріляли трьох бійців Сил оборони України південніше Гуляйполя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DeepState.

Подія трапилася 20 грудня 2025 року. Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог.

«Цей випадок є черговим порушенням звичаїв та правил ведення війни, а також демонструє злочинну суть військово-політичного керівництва Московії», – ідеться у повідомленні.

Раніше на Сіверському напрямку російські окупанти розстріляли українського воїна під час здачі в полон.

Нагадаємо, у Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон та не могли чинити опору. Злочин стався на Гуляйпільському напрямку вранці 27 листопада.

Як повідомлялося, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права.

До слова, полонений російський окупант, який розстрілював цивільних під Куп'янськом, отримав довічне тюремне ув’язнення. Йдеться про 21-річного рецидивіста Артема Кулікова, який воював у 23-й мотострілецькій бригаді шостої загальновійськової армії РФ. Наприкінці 2024 року окупант мобілізувався з Нижньогородської тюрми. Він відбував покарання за розбій та крадіжки.

Теги: Запоріжжя ЗСУ злочин ворог

