Майбутнє для України виглядає дуже похмурим: прогноз від NYT

Росія взяла на себе зобов'язання вести війну на виснаження, і зараз вона намагається зламати Україну

Україна поки що не готова капітулювати, але вона «виглядає досить слабкою», вважають аналітики

Ситуація на полі бою складається не на користь України, російські війська просуваються на кількох фронтах, і це дає російському диктатору Володимиру Путіну підстави займати непохитну позицію на переговорах і відмовлятися від будь-яких поступок за мирним планом. Як повідомляє «Главком», про це пише The New York Times.

«У росіян дійсно є перевага», – заявив Еміль Кастехельмі, військовий аналітик фінської організації Black Bird Group. Україна поки що не готова капітулювати, сказав він, але вона «виглядає досить слабкою, щоб росіяни вважали, що можуть висувати вимоги».

Як підтверджують карти бойових дій, аналітики і солдати, останніми тижнями російські війська досягли успіхів на кількох напрямках. Вони близькі до захоплення Покровська і практично оточили сусідній із ним Мирноград. Вони просуваються швидше в південній частині Запоріжжя. Вони наближаються до Куп'янська і досягають успіхів у районі Сіверська.

«Майбутнє виглядає для України дуже, дуже похмурим», – заявив Кастехельмі. – Я не бачу чіткого виходу із ситуації».

Ситуація почала погіршуватися

Як зазначає видання, починаючи з осені, ситуація почала змінюватися на користь Росії.

«І вересня ситуація на нашому боці почала трохи погіршуватися», – сказав Ігор, український оператор БпЛА. – Лінія оборони просто почала руйнуватися від виснаження».

Російські війська відправляють безпілотники «Блискавка» і хвилі міні-дронів-камікадзе, оснащених вибухівкою, сказав він, додавши, що Україна не має нічого подібного в серійному виробництві.

Під прицілом не тільки Покровськ

Водночас російські війська взяли на приціл інші важливі міста Донецької області, включно з Костянтинівкою та Лиманом. Олег Войцеховський, український капітан, чия частина розташована неподалік Лиману, заявив, що російські війська атакують «постійно» і «за всіма напрямками».

Удари безпілотників, обстріли – це ніколи не припиняється, сказав він: «В останні два місяці відчувається зростання інтенсивності бойових дій».

Покровськ залишається епіцентром протистояння

Як розповів Максим Бакулін, військовослужбовець 14-ї оперативної бригади Національної гвардії, ще рік тому місто було «живим», але тепер на колись жвавих вулицях Покровська «перемішані тіла цивільних і військових, і немає жодної можливості їх евакуювати».

Водночас, оскільки Україна зосередила багато ресурсів на цій битві, російські війська побачили можливість для атаки в іншому місці лінії фронту, на південному сході Запорізької області.

Україна направила в цей район деякі резерви, що допомогло сповільнити наступ, «але темпи там все ще досить тривожні», – заявив Кастехельмі.

У міру того, як битва за Покровськ входить у завершальну стадію, зростають побоювання за сусіднє місто Мирноград. Росія щодня штурмує там українські позиції, сказав командир взводу Олег, безпілотники перетворили дороги на смертельні пастки:

«Ні вдень, ні вночі вони не дають нам спокою... Якщо в нас три людини, то в них – 30. Скільки в них живої сили, просто нереально».

Перспективи на фронті

Прихід зими може знизити темпи російського наступу на широкому фронті, а також пересування українських військ. Переважання безпілотників ще більше сповільнює перебіг подій, змушуючи відмовитися від масованих атак піхоти. Однак у Росії невичерпне джерело солдатів, і вона готова зазнавати важких втрат, ведучи війну, яку порівнюють із м'ясорубкою, пише NYT.

«Росія взяла на себе зобов'язання вести війну на виснаження, і зараз вона намагається повільно і військовим шляхом зламати Україну», – сказав Кастехельмі.

Раніше повідомлялося, що Покровськ став символом нового етапу російсько-української війни – міського протистояння без окреслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз’їдають оборону.

Нагадаємо, у районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст