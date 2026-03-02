Зеленський анонсував засідання РНБО про підготовку енергетики до наступної зими

Президент України оголосив про скликання спеціального засідання РНБО, присвяченого стратегічній підготовці України до опалювального сезону 2026/2027



Сьогодні, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський обговорив з Ппемʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та секретарем Ради нацбезпеки та оборони України Рустемом Умєровим оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі.

Президент України повідомив, що триває підготовка до чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони.

«Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів», – написав президент.

При цьому глава держави зазначив, що цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій.

«Ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей», – зазначив Зеленський.

