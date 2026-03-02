Головна Країна Політика
Зеленський анонсував засідання РНБО про підготовку енергетики до наступної зими

Лариса Голуб
Зеленський анонсував засідання РНБО про підготовку енергетики до наступної зими
Влада розробляє оновлені сценарії захисту для кожного міста та кожної громади
фото: Офіс президента України

Президент України оголосив про скликання спеціального засідання РНБО, присвяченого стратегічній підготовці України до опалювального сезону 2026/2027
 

Сьогодні, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський обговорив з Ппемʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та секретарем Ради нацбезпеки та оборони України Рустемом Умєровим оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі. 

Президент України повідомив, що триває підготовка до чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони.

«Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів», – написав президент.

При цьому глава держави зазначив, що цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій.

«Ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані є сигналом для Володимира Путіна про те, чим закінчуються диктатури.

Президент зазначив, що події навколо Ірану свідчать про обмежені можливості Росії як союзника. Він підкреслив, що Москва вже продемонструвала нездатність ефективно підтримати режим Башара Асада у Сирії, а нині зосередила основні ресурси на війні проти України.

