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Російський літак А-50 кружляв над Азовським морем: ЗСУ відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський літак А-50 кружляв над Азовським морем: ЗСУ відреагували
А-50 оснащений радіолокаційною системою, яка може виявляти далекі повітряні цілі, бачити запуски як крилатих чи балістичних ракет, так і роботу протиповітряної оборони
фото ілюстративне

Юрій Ігнат: «У акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, випробовує свою долю»

В акваторії Азовського моря зранку 19 січня було зафіксовано російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч в повітряному просторі, немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники, перш за все, які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч – одна з небагатьох, яка була без повідомлень», – розповів Ігнат.

Він зазначив, що після трьох потужних атак ворога по Україні є певне затишшя, але це не значить, що треба якось розслаблятися.

«Щойно карта була порожня, а от зараз з’явилося 5-6 повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний вже А-50, випробовує свою долю», – повідомив речник.

Ігнат додав, що в цьому немає нічого дивного, адже у Росії ще багато таких літаків.

«Ми говорили напередодні про те, що буде після знищення А-50 - прилетить інший. Немає нічого дивного, тому що в Росії є ще такі літаки. Тому, є А-50, є винищувач ближче до Ростова, а також безпілотники, які стежать за лінією фронту», – сказав речник.

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.  Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00. Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Також відомо, що у результаті збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 могли загинути 11 або 12 російських військових льотчиків.

Також Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50.

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Теги: розвідка літак винищувач ЗСУ Азовське море

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