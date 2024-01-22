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Навчання пілотів на F-16: Ігнат розкрив нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Навчання пілотів на F-16: Ігнат розкрив нові деталі
Українські льотчики вже літають у небі з інструкторами
фото ілюстративне

Юрій Ігнат: «Партнери дуже-дуже конфіденційно навчають наших пілотів»

Процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 наразі триває. Паралельно готується і технічний персонал, який ці літаки обслуговуватиме. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Партнери дуже-дуже конфіденційно навчають наших пілотів. Не оприлюднюється особливо ніяка інформація. Є чіткий план дій партнерів в рамках нашої авіаційної коаліції, до якої навіть долучилися країни, які навіть не мають на озброєнні F-16. Але все ж готують авіаційних фахівців, не лише пілотів, але й інших. Процес іде, льотчики вже літають у небі з інструкторами», – пояснив він.

За словами Ігната, потрібно налітати певну кількість годин. «Є фактор погодніх умов, є фактор того, що навіть у всьому світі були певні вихідні, канікули різдвяні. Всі повернулися до роботи, продовжують навчатися у повітряному просторі, йдеться про Данію та США, де проходять підготовку. Не забуваємо і про Велику Британію», – додав речник.

Він нагадав, що також навчають інших фахівців у різних країнах. Вони мають підготуватися обслуговувати ці літаки та керувати бойовими діями.

Раніше повідомлялося, що Україна на «фінішній прямій» на шляху до отримання винищувачів F-16. Їх бойове застосовування може початися вже навесні 2024 року. 

До відома,  перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії.

Теги: літак винищувач

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