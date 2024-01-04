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У 2024 році на авіаперельоти Зеленського заплановано витратити 78 млн грн

Віталій Тараненко
glavcom.ua
У 2024 році на авіаперельоти Зеленського заплановано витратити 78 млн грн
Закордонні авіаперевезення президента коштуватимуть 76,5 млн грн, внутрішні – 2 млн грн
фото з сайту президента

У кошторис витрат включено візити за кордон та авіаперевезення всередині країни

Державне управління справами 2 січня підписало договір із Державним авіаційним підприємством «Україна» з надання послуг нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України. Вартість контракту склала 78,54 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

Йдеться про авіаперельоти глави держави та його делегацій протягом 2024 року. Зокрема, на закордонні авіаперевезення планується витратити 76,5 млн грн, внутрішні – 2 млн грн.

Замовник зазначив, що у вартість авіаперельотів включено витрати на аеронавігаційне обслуговування, утримання членів екіпажу, заправку повітряного судна та його наземне обслуговування, харчування на борту пасажирів, аеропортові збори, метеозабезпечення та метеоконсультацію.

Держуправління справами обрало авіаційне підприємство «Україна» без проведення тендера, оскільки переможець має відповідний сертифікат на виконання польотів на пасажирських літках. Крім цього, льотні фахівці підприємства пройшли спецпідготовку і мають допуски до виконання таких рейсів.

Нагадаємо, що у 2023 році на авіаперельоти планували витратити 94,5 млн грн, по факту використано 33,7 млн грн; у 2022 році – 65,2 млн грн, по факту – 3,8 млн грн.

Як повідомляв «Главком», влітку 2023 року речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що повноцінна робота цивільної авіації на час дії воєнного стану навряд чи можлива.

«Допоки триває війна, сподіватись на відновлення роботи цивільної авіації навряд чи можна. У нас дуже велика територія, ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною, і думаю, ще не скоро його відкриють», – наголосив речник Повітряних сил.

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Теги: війна літак авіаперевезення Володимир Зеленський президент

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