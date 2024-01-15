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В Міноборони розповіли про основні цілі ворожих ракетних обстрілів

Христина Петренко
glavcom.ua
В Міноборони розповіли про основні цілі ворожих ракетних обстрілів
Від неточності ракет РФ страждає здебільшого цивільне населення
фото з відкритих джерел

Ті цілі, які ставить перед собою Російська федерація, вона не досягає

На сьогодні основні зусилля Російської федерації зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Про це в інтерв’ю «РБК» розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.

«Наскільки точними є ці удари? Ті цілі, які ставить перед собою Російська федерація, вона не досягає. Та зброя, яка використовується Росією, зокрема «Кинджали», є дуже неточними. І, на жаль, від них страждає здебільшого саме цивільне населення», – зазначив Скібіцький.

Те, що вони не завдають ударів по цих об'єктах, зовсім не означає, що Російська федерація не слідкує за станом нашої енергетики, запевняє представник Міноборони.

«Воєнна розвідка чітко знає, що вони провели аналіз для нанесення ударів по наших енергетичних об'єктах у 2022-2023 році. Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами. Противник продовжує регулярно здійснювати космічну зйомку наших енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості і якщо це буде їм необхідно, наносити такі удари. Тому загроза нашій енергетичній системі зберігається», – каже військовий. 

Раніше Вадим Скібіцький розповідав, що щомісяця країна-агресорка виробляє до 250 ракет різних видів, налагодила виробництво дронів-камікадзе, а до лав збройних сил РФ щодня приходить близько 1000 осіб.

За словами представника ГУР, максимальні показники виробництва ракет з дальністю понад 350 кілометрів складають близько 115-130 одиниць. Він зауважив, що рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектуючих – у Х-101, «Кинджала», «Калібра» багато компонентів іноземного виробництва.

Постачання боєприпасів з території Північної Кореї найбільш активно здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада. Основний боєприпас, який постачається з КНДР – це 122 мм і 152 мм. За оцінками ГУР, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів.

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Теги: обстріл росіяни Міноборони зброя розвідка

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