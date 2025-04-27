У США затримано грабіжника, який вкрав у міністерки внутрішніх справ сумку Gucci

Крісті Ноем стала жертвою зловмисника під час відпочинку в ресторані

Правоохоронці США затримали підозрюваного в крадіжці елітної сумки Gucci міністерки внутрішніх справ Крісті Ноем. Як інформує «Главком», про це пише CNN із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Один затриманий нині перебуває під вартою, його ім’я офіційно не розголошують.

За даними співрозмовника CNN, підозрюваний у темному одязі сів за порожній стіл спиною до Ноем. Лівою ногою він підсунув до себе сумку, потім окинув поглядом ресторан, підняв сумку, накрив її курткою і вийшов.

«З міркувань безпеки наших агентів і офіцерів ми наразі не можемо підтвердити або прокоментувати цю інформацію. Якщо буде висунуто кримінальні обвинувачення, Міністерство внутрішньої безпеки надасть відповідні відомості згідно з процедурою», – сказав речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі.

Також зараз очікують іще кілька арештів у межах розслідування крадіжок, які останнім часом відбувалися в районі Пенн Квотер у Вашингтоні.

Нагадаємо, про те, що в міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем вкрали сумку із $3 тис., паспортом і ключами від квартири, стало відомо 21 квітня.

Із записів із камер спостереження в ресторані The Capital Burger у Вашингтоні стало відомо, що підозрюваний цілеспрямовано наблизився до Ноем, зосередившись на її сумці Gucci біля ніг.

Крісті Ноем – соратниця Дональда Трампа, яка з 2019 до 2025 року обіймала посаду губернаторки Південної Дакоти. Раніше вона була єдиною членкинею Палати представників США від Південної Дакоти, а до цього працювала в законодавчому органі штату.

Попри те що Південна Дакота розташована за понад 1600 кілометрів від кордону з Мексикою, Ноем направила туди війська Національної гвардії, приєднавшись до інших губернаторів-республіканців. А втім, її рішення розкритикували через те, що вона прийняла пожертву в 1 мільйон доларів від мільярдера з Теннессі, щоб покрити частину витрат на розгортання військ.

Під час пандемії Covid-19 політикиня відкинула правила щодо обов’язкового носіння маски й соціального дистанціювання.

Обговорення суспільства також викликав уривок із її книги, у якому вона розповіла, як застрелила сімейного собаку, оскільки він був «непридатний для навчання» і «небезпечним для всіх, з ким контактував».

У січні Ноем затвердили на посаді керівниці Департаменту внутрішньої безпеки. Вона, серед іншого, відповідає за депортацію нелегальних мігрантів та посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав нелегальних мігрантів добровільно залишити країну, використовуючи програму CBP Home. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал Axios.

«Люди, які перебувають у нашій країні нелегально, можуть або депортуватись самі, або бути депортованими примусово, що не дуже приємно», – сказав Трамп.