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Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців
Закордонні посадовці були одягнені у діловому стилі, а Зеленський у військовому
фото з відкритих джерел

Користувачі соцмереж обговорюють світлину одинокого президента України на саміті НАТО

Українці в соцмережах розсварилися через фото президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вільнюсі (Литва). Глава держави стояв осторонь від світових політиків, які спілкувалися між собою у компаніях. Також закордонні посадовці були одягнені у діловому стилі, а Зеленський у військовому.

Користувачі соцмереж, які не є прихильниками президента, зчинили галас довкола світлини. Вони з іронією прокоментували знімок.

Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців фото 1
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців фото 2

Деякі українці накинулися на Зеленського, намагаючись висміяти главу держави.

Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців фото 3

У коментарях спалахнули дискусії. 

Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців фото 4
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців фото 5

Думки користувачів різняться. Дехто вважає, що поширення світлини є маніпуляцією і підіграє російській пропаганді, інші ж нібито відчувають сором за президента.

Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців фото 6

До слова, Зеленський озвучив пріоритети свого візиту на саміт НАТО. Він закликатиме партнерів надати Україні запрошення до альянсу. 

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагався переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту альянсу у Вільнюсі. 

До слова, на Заході образились на звернення українського президента Володимира Зеленського щодо їх позиції для України.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).

Читайте також: Саміт НАТО: добре і погане для України
Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський президент

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