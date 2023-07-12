Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців

Закордонні посадовці були одягнені у діловому стилі, а Зеленський у військовому

Користувачі соцмереж обговорюють світлину одинокого президента України на саміті НАТО

Українці в соцмережах розсварилися через фото президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вільнюсі (Литва). Глава держави стояв осторонь від світових політиків, які спілкувалися між собою у компаніях. Також закордонні посадовці були одягнені у діловому стилі, а Зеленський у військовому.

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Користувачі соцмереж, які не є прихильниками президента, зчинили галас довкола світлини. Вони з іронією прокоментували знімок.

Деякі українці накинулися на Зеленського, намагаючись висміяти главу держави.

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У коментарях спалахнули дискусії.

Думки користувачів різняться. Дехто вважає, що поширення світлини є маніпуляцією і підіграє російській пропаганді, інші ж нібито відчувають сором за президента.

До слова, Зеленський озвучив пріоритети свого візиту на саміт НАТО. Він закликатиме партнерів надати Україні запрошення до альянсу.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагався переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту альянсу у Вільнюсі.

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До слова, на Заході образились на звернення українського президента Володимира Зеленського щодо їх позиції для України.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).