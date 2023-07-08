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Сергій Громенко Історик

Зеленський виграє президентські вибори. Це буде піррова перемога

glavcom.ua

Хвилинка вангування

1. 2024 року, найімовірніше, в Україні пройдуть вибори (край – 2025-го). Технічно це можна реалізувати через припинення воєнного стану в областях, через які не проходить фронт або взагалі по всій території - було б бажання, а інструмент знайдеться.

2. Зеленський виграє президентські, можливо, навіть у першому турі, але це буде піррова перемога.

3. Слуги пролетять зі свистом (хоча і не випадуть повністю), більшості не набере жодна партія, Рада буде люто фрагментована.

4. Відсутність монополії в Раді + остання каденція дають унікальний шанс для справжніх реформ на користь більшості українців, а не кишень обраних. Принаймні, так має бути в теорії. Чи вистачить нам мудрості реалізувати це на практиці?

Хвилинка вангування завершена.

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Джерело
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Теги: вибори Володимир Зеленський війна

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