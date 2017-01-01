  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    «Самопоміч» за квартал отримала 25 млн від держави і 150 тис. від членів партії

    Якщо інші парламентські партії майже не переймаються партійними внесками, то у «Самопомочі» це роблять показово
    «З миру по нитці» за три місяці депутатам партії «Самопоміч» вдалося зібрати майже 150 тис. грн, натомість з державного бюджету на своє існування партія отримала понад 25 млн. Такі дані були оприлюднені у фінансовому звіті політичної сили, поданому у Національне агентство з питань запобігання корупції, повідомляє
    • Сьогодні, 20:30
    • Розсилка

    Якщо інші парламентські партії майже не переймаються партійними внесками, то у «Самопомочі» це роблять показово

    «З миру по нитці» за три місяці депутатам партії «Самопоміч» вдалося зібрати майже 150 тис. грн, натомість з державного бюджету на своє існування партія отримала понад 25 млн. Такі дані були оприлюднені у фінансовому звіті політичної сили, поданому у Національне агентство з питань запобігання корупції, повідомляє «Главком».

    Читайте також

    «Якщо інші парламентські партії майже не переймаються партійними внесками, то у «Самопомочі» це показовий процес – багато дрібних внесків фізосіб в розмірі 50–200 гривень», — йдеться у повідомленні.

    Додамо, що провідні особи партії показово переказують більші суми: так, мер Львова Андрій Садовий розщедрився на 1150 грн, а його львівський соратник народний депутат Олег Лаврик – на 1020 грн.

    Детальний аналіз того, як українські парламентські партії використовують на власні потреби кошти з державного бюджету, читайте в матеріалі «Главкому» Вішалки для Тимошенко, телеефіри для Ляшка, гулянки для БПП... На що партії витрачають держфінансування.

    Читайте також
    Самопоміч гроші Держбюджет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ