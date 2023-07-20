Зеленський обговорив із прем’єром Ефіопії «зернову угоду»: деталі

Зеленський нагадав, що в межах Чорноморської зернової ініціативи Україна відправила до Ефіопії майже 300 тис. тонн продовольства

Володимир Зеленський: «Україна й досі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки»

Сьогодні, 20 липня, президент Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі. Сторони обговорили «зернову угоду». Про це глава держави повідомив у Телеграм.

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Зеленський нагадав, що в межах Чорноморської зернової ініціативи Україна відправила до Ефіопії майже 300 тис. тонн продовольства. Додатково ще 90 тис. тонн зерна було відправлено в рамках інших ініціатив.

«Україна й досі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки. А також зацікавлена розвивати двосторонні відносини з Ефіопією в галузях безпеки, цифровізації та в інших», - заявив Зеленський.

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Окрім цього було обговорено односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України.

Також було піднято питання підготовки до Глобального саміту миру. Зеленський запросив прем'єр-міністра Ефіопії відвідати Україну.

Президент вважає, що наразі необхідно створити майданчик для діалогу з країнами Африки: «Голос Ефіопії, Африканського Союзу, усієї Африки дуже важливий для нас».

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Ефіопію, де провів у столиці країни Аддис-Абебі зустрічі з головою Африканського Союзу, президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані та головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом. Візит Кулеби став першим в історії візитом глави МЗС України до штаб-квартири Африканського Союзу.