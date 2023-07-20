Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський обговорив із прем’єром Ефіопії «зернову угоду»: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський обговорив із прем’єром Ефіопії «зернову угоду»: деталі
Зеленський нагадав, що в межах Чорноморської зернової ініціативи Україна відправила до Ефіопії майже 300 тис. тонн продовольства
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Україна й досі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки»  

Сьогодні, 20 липня, президент Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі. Сторони  обговорили «зернову угоду». Про це глава держави повідомив у Телеграм.

Зеленський нагадав, що в межах Чорноморської зернової ініціативи Україна відправила до Ефіопії майже 300 тис. тонн продовольства. Додатково ще 90 тис. тонн зерна було відправлено в рамках інших ініціатив.

«Україна й досі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки. А також зацікавлена розвивати двосторонні відносини з Ефіопією в галузях безпеки, цифровізації та в інших», - заявив Зеленський.

Окрім цього було обговорено односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України.

Також було піднято питання підготовки до Глобального саміту миру. Зеленський запросив прем'єр-міністра Ефіопії відвідати Україну.

Президент вважає, що наразі необхідно створити майданчик для діалогу з країнами Африки: «Голос Ефіопії, Африканського Союзу, усієї Африки дуже важливий для нас».

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Ефіопію, де провів у столиці країни Аддис-Абебі зустрічі з головою Африканського Союзу, президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані та головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом. Візит Кулеби став першим в історії візитом глави МЗС України до штаб-квартири Африканського Союзу.

Теги: міністр Володимир Зеленський Україна президент зерно Африка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 липня Росія не продовжила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі
Британська розвідка назвала ймовірну причину виходу РФ із «зернової угоди»
Сьогодні, 10:38
Україна може зіштовхнутись із проблемами при експорті зерна
П’ять країн ЄС продовжать вставляти палки в колеса експорту зерна з України
Вчора, 14:31
Якщо Росія вирішить продовжувати брати участь у цій війні, це коштуватиме їй дуже дорого, сказав Салліван
Майбутнє України – у НАТО: Білий дім зробив заяву
16 липня, 18:23
Кулеба поставив на місце Лаврова, який бідкається через винищувачі для ЗСУ
Кулеба поставив на місце Лаврова, який бідкається через винищувачі для ЗСУ
13 липня, 13:16
Реджеп Таїп Ердоган і Джо Байден
Байден зустрівся з Ердоганом: говорили про Україну та оборонні пріоритети
12 липня, 06:44
Колишній президент Польщі розповів про сценарій перемоги України у війні
Як закінчиться війна? Експрезидент Польщі допустив песимістичний сценарій
5 липня, 11:07
Україна отримала другий транш від МВФ: деталі
Україна отримала другий транш від МВФ: деталі
3 липня, 19:34
Документ підписали керівники всіх парламентських груп, окрім проросійської групи «Відродження» та соціалістів
Болгарський парламент підготував декларацію на підтримку членства України в НАТО
29 червня, 18:28
Перша леді України каже, що давати поради Зеленському, як керувати державою, неетично
Олена Зеленська розповіла, на які теми взагалі не говорить із президентом
28 червня, 13:57

Політика

Зеленський обговорив із прем’єром Ефіопії «зернову угоду»: деталі
Зеленський обговорив із прем’єром Ефіопії «зернову угоду»: деталі
Блокада портів: Кулеба пояснив, як винищувачі допоможуть зупинити Росію
Блокада портів: Кулеба пояснив, як винищувачі допоможуть зупинити Росію
Банкова закликала ООН захистити українські порти від Росії
Банкова закликала ООН захистити українські порти від Росії
Данілов пообіцяв Росії неприємні сюрпризи після атак по півдню України
Данілов пообіцяв Росії неприємні сюрпризи після атак по півдню України
Нестор Шуфрич захотів очолити групу дружби з африканською країною
Нестор Шуфрич захотів очолити групу дружби з африканською країною
Зеленський показав страшні наслідки нічної атаки РФ (відео)
Зеленський показав страшні наслідки нічної атаки РФ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
83K
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
47K
Удар по Кримському мосту: в Севастополі почалися проблеми з бензином
13K
У Сумах пролунали вибухи
13K
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
13K
Думали – обмін, виявилося – банальний полон: парамедикиня про вихід із «Азовсталі»

Новини

Завдали державі збитків на 12 млн грн: чиновники Міноборони отримали підозру
Сьогодні, 19:44
Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку – підписано угоду
Сьогодні, 17:08
Росіяни зруйнували у Миколаєві будинок поета Лисянського, який написав гімн Москви
Сьогодні, 16:37
Експравоохоронцю, який на Мелітопольщині катує українців, повідомлено про підозру
Сьогодні, 15:56
На Запоріжжі окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні, 05:34

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту