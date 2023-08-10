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Читав лекції з окопів. Що відомо про нового посла в Угорщині – добровольця із Закарпаття

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Читав лекції з окопів. Що відомо про нового посла в Угорщині – добровольця із Закарпаття
Шандор понад 20 років працює в Ужгородському національному університеті: перебуваючи на Ізюмському напрямку бойових дій, він все одно проводив пари
фото з відкритих джерел

Федір Шандор – депутат Закарпатської обласної ради, де він голова фракції «Слуга народу»

Депутат Закарпатської обласної ради Федір Шандор, якого українці знають за його лекціями з окопів, стане послом України в Угорщині. Наразі чоловік є військовослужбовцем. Про нову посаду Шандора повідомили у Закарпатській облраді.

Президентка Угорщини Каталіна Новак підписала агреман (спеціальна процедура погодження країною-перебування кандидатури посла, якого збираються направити в цю країну для роботи) професору Федору Шандору, якого Україна запропонувала на посаду посла в Угорщині ще у травні.

Перебуваючи в зоні бойових дій, 48-річний професор продовжував вести онлайн-лекції для своїх студентів. Світлина роботи викладача на фронті облетіла світові медіа.

Шандор не покинув викладацьку діяльність навіть на передовій
Шандор не покинув викладацьку діяльність навіть на передовій
фото з відкритих джерел

За період війни Шандор налагодив взаємодію з угорськими волонтерами, які передають допомогу для ЗСУ й активно розповідає про службу угорців Закарпаття в різних підрозділах Збройних Сил. 

Федір Шандор – доктор філософських та кандидат соціологічних наук. Понад 20 років він працює в Ужгородському національному університеті.

За словами самого професора, він та інші бійці воюють за освічену націю, тому для нього кинути навчання було б гріхом
За словами самого професора, він та інші бійці воюють за освічену націю, тому для нього кинути навчання було б гріхом
фото з відкритих джерел

У 2020 році Шандора обрали депутатом Закарпатської обласної ради. Там він є головою фракції «Слуга народу». 24 лютого 2022 року професор став бійцем 68-го окремого батальйону ТрО 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони.

Федір Шандор та Валерій Залужний
Федір Шандор та Валерій Залужний
фото з відкритих джерел

У Facebook Шандор публікує короткі відеоролики під назвою «Філософія війни», через що став відомий користувачам як «професор з окопу».

Також він – керівник Закарпатської туристичної організації та президент обласної федерації регбі. Чоловік відвідав 73 країни.

Раніше професор, перебуваючи на Ізюмському напрямку бойових дій, ще й проводив пари на двох факультетах. Шандор казав, що з командуванням і товаришами по службі вдалося дійти згоди, щоб удавалося поєднувати службу і пари. 

«Всі хлопці знають, що я читаю пари. Тому мій графік бойових чергувань у дні занять підлаштовують відповідно. Тож коли в мене пари, я чергую вночі, а одразу після чергування вранці проводжу пару. Крім того, в інші дні займаюся облаштуванням побуту, копаю траншеї тощо», – розповідав професор. 

Зауважимо, українського посла в Будапешті немає вже понад рік. У липні минулого року президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Людмилу Непоп, яка працювала в Угорщині з травня 2016 року.

Раніше майбутній посол України в Угорщині висловився про очікування від зустрічі з Орбаном.

Читайте також: Професор Ужгородського національного університету читає лекцію з окопу
Теги: Закарпаття Угорщина посол військові Україна фронт

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