НАТО надало гарантії безпеки Україні. Кремль запанікував

Пєсков назвав рішення щодо України «дуже небезпечним»

Російська влада запанікувала через надання гарантій безпеки Україні і розцінює це як дуже небезпечний крок. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

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«Надання Україні будь-яких гарантій безпеки надзвичайно помилкове і дуже небезпечне, вони зазіхають на безпеку Росії, це може призвести до негативних наслідків і зробить Європу набагато небезпечнішою на довгі роки», – сказав речник Путіна.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.

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Вчора Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагався переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі.