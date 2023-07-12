НАТО надало гарантії безпеки Україні. Кремль запанікував
Пєсков назвав рішення щодо України «дуже небезпечним»
Російська влада запанікувала через надання гарантій безпеки Україні і розцінює це як дуже небезпечний крок. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.
«Надання Україні будь-яких гарантій безпеки надзвичайно помилкове і дуже небезпечне, вони зазіхають на безпеку Росії, це може призвести до негативних наслідків і зробить Європу набагато небезпечнішою на довгі роки», – сказав речник Путіна.
Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.
Вчора Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагався переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі.
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