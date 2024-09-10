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Що чекає Україну взимку: прогноз глави уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Що чекає Україну взимку: прогноз глави уряду
Енергетики відновлюють енергетичні потужності України, які можливо відновити
фото з відкритих джерел

Українська влада працює над розвитком децентралізації української енергосистеми

Попри те, що Україна успішно пройшла три опалювальні сезони, майбутня зима, можливо, стане для нашої країни найважчою. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції.

«Енергетична стійкість – один із наших найбільших викликів цієї зими та осені. Ми успішно подолали три опалювальні сезони, ця (зима – «Главком») буде не менш важкою, можливо найважчою», – зазначив він.

За словами посадовця, зараз в Україну їде енергообладнання з усього світу, а також фахівці відновлюють ті потужності, які можливо відновити.

«Активно працюємо над розвитком децентралізації. Окремо підвищуємо автономність критичної інфраструктури», – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

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Теги: енергетика електроенергія Денис Шмигаль відключення світла зима прем’єр-міністр

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