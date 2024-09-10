Коли України буде готова до вступу в ЄС? Глава уряду назвав терміни

Українська влада хоче бути готовою до вступу країни в ЄС не пізніше кінця 2025 року

За словами Шмигаля, Україна має «амбітну мету» у сфері євроінтеграції

Метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Європейський Союз. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.

Прем’єр сказав, що у сфері євроінтеграції Україна має «амбітну мету».

«Ми хочемо бути готовими не пізніше кінця 2025 року до вступу в ЄС, до ЄС. Але загалом стратегічно ми розуміємо, що наш вступ до Євросоюзу має бути невід’ємною частиною справедливого миру. Це власне наша стратегічна мета», – зазначив він.

Глава уряду зауважив, що цьому має передувати «титанічна робота». «Треба привести наше законодавство, всі наші підзаконні акти – це десятки тисяч документів – у відповідність до директив і правил ЄС. В цьому полягає зараз великий обсяг технічної роботи», – сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо, мовляв, існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство повернення українців має бути створено, аби реалізувати стратегію заохочення людей повертатися додому.

До слова, ЄС засуджує проведення так званих російських «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, на території Криму та у місті Севастополь, і не визнає їхні результати, які є нікчемними у правовому вимірі. Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.