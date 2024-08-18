В Україні з 19 серпня знову діятимуть графіки вимкнень світла

Буде застосована одна черга відключень

Уже від завтра, 19 серпня, в Україні знову будуть вимикати електропостачання для споживачів. Наразі йдеться про одну чергу відключень.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години — без обмежень», — зазначили там.

Рішення знову вимикати споживачам світло в «Укренерго» пояснили тим, що через спеку зросло споживання електрики.

Напередодні заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначала, що через пошкодження російськими атаками енергосистема України досі є «дуже чутливою», тож будь-які додаткові пошкодження або навіть погодні умови можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень.

Окрім того, зараз триває масштабна ремонтна кампанія та відновлення енергооб’єктів для підготовки до осінньо-зимового періоду. Гринчук вказувала, що невдовзі планують ввести у роботу додаткові потужності генерації.

Попри це в Міненерго закликали українців економно використовувати електрику, особливо в години пікових навантажень — з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.