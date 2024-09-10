Споживання електрики зростає: «Укренерго» звернулося до українців

Через похмуру погоду у більшості регіонів рівень генерації на сонячних електростанціях сьогодні знижений

«Укренерго» просить не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00

У зв'язку із скасування графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Facebook.

«Сьогодні станом на 9:30 рівень споживання був на 1,4% вищим, ніж в цей же час у понеділок, 9 вересня. Вчора, 9 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,4% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 6 вересня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збільшення споживання електрики пов'язане із відсутністю заходів обмеження. Водночас, через похмуру погоду у більшості регіонів рівень генерації на сонячних електростанціях сьогодні знижений. Тому «Укренерго» просить не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.

Імпорт електроенергії 10 вересня запланований протягом доби з Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 15 157 МВт-год. Експорт не здійснюється.

Стан в енергосистемі України інфографіка «Укренерго»

Нагадаємо, обмеження споживання електроенергії у вівторок, 10 вересня, не прогнозується.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що найближчим часом графіки стабілізаційних відключень електроенергії застосовуватися не будуть.

Як повідомлялося, Центр протидії дезінформації представив кілька варіантів розвитку ситуації з електропостачанням в Україні в осінньо-зимовий період. Найоптимістичніший прогноз передбачає, що українці матимуть світло до 12 годин на добу.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за сприятливих умов – стабільна робота 8–9 енергоблоків АЕС та відносно тепла зима – можливо відновити близько 3 ГВт із пошкоджених 6 ГВт потужності. У такому разі відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.

За песимістичним сценарієм, якщо відновлять лише 2000 МВт, а працюватимуть 6–7 блоків АЕС при суворій зимі, українці можуть залишитися без світла до 20 годин на добу.

До слова, 8 вересня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в семи регіонах України. Зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.