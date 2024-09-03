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Інвестори у зелену енергетику України не отримали майже 40% зароблених грошей

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Інвестори у зелену енергетику України не отримали майже 40% зароблених грошей
Інвестори у зелену енергетику не отримують до 40% коштів в Україні
фото: depositphotos.com

Борги перед «зеленими» інвесторами в Україні досягають майже 40%

У 2024 році виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) отримали 61,6% коштів за вироблену ними електрику. Про це йдеться у повідомленні державного підприємства «Гарантований покупець».

Відповідно до нього, у 2023 році рівень розрахунків склав 90,5%, тоді як у 2022 році – 61,1%, а у 2021 – 99,6%.

Загалом борг «Укренерго» з фінансування послуги зі збільшення частки відновлювальних джерел енергії складає 25,96 млрд грн.

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation Станіслав Ігнатьєв заявляв, що Україні треба вирішити боргову кризу у «зеленій» енергетиці, щоб повернути довіру інвесторів.

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Теги: енергетика електроенергія фінансування Укренерго

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