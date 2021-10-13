В Україну приїде міністр оборони США

Представник Пентагону повідомив про візит міністра оборони США на наступному тижні

Міністр оборони США Ллойд Остін на наступному тижні відвідає Грузію, Україну і Румунію в рамках європейського турне. Це буде перший візит міністра оборони США до України. Про це повідомив під час брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

«Міністр і його команда готуватимуться до поїздки в Європу наступного тижня», – сказав Кірбі.

Крім України, американський міністр відвідає Грузію і Румунію, а завершиться його турне переговорами з союзниками і партнерами на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі.

Коли саме Остін прилетить в Україну, в його міністерстві не уточнили, як і питання, що він збирається обговорити з керівництвом нашої країни. З ким у нього заплановані зустрічі – теж невідомо.

Нагадаємо, під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

Він стане вже другим високопоставленим представником Кабінету Джо Байдена, який відвідає Україну – в травні в нашій країні побував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як відомо, США підтримують прагнення України до вступу в НАТО, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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