  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    В Україну приїде міністр оборони США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ллойд Остін відвідає Україну, Грузію і Румунію - В Україну приїде міністр оборони США
    Ллойд Остін відвідає Україну, Грузію і Румунію
    Фото пресслужби Офісу президента

    Представник Пентагону повідомив про візит міністра оборони США на наступному тижні

    Міністр оборони США Ллойд Остін на наступному тижні відвідає Грузію, Україну і Румунію в рамках європейського турне. Це буде перший візит міністра оборони США до України. Про це повідомив під час брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

    «Міністр і його команда готуватимуться до поїздки в Європу наступного тижня», – сказав Кірбі.

    Крім України, американський міністр відвідає Грузію і Румунію, а завершиться його турне переговорами з союзниками і партнерами на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі.

    Коли саме Остін прилетить в Україну, в його міністерстві не уточнили, як і питання, що він збирається обговорити з керівництвом нашої країни. З ким у нього заплановані зустрічі – теж невідомо.

    Нагадаємо, під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

    Він стане вже другим високопоставленим представником Кабінету Джо Байдена, який відвідає Україну – в травні в нашій країні побував держсекретар США Ентоні Блінкен.

    Як відомо, США підтримують прагнення України до вступу в НАТО, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

    Читайте також:
    Теги: США міністр НАТО Ентоні Блінкен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну приїде міністр оборони США