Шість країн приєдналися до гарантій безпеки для України від G7 – Зеленський

Глава держави впевнений, що коло гарантів буде збільшуватися

Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція приєдналися до гарантій безпеки для України, які запропонували лідери «Великої сімки» на саміті НАТО у Вільнюсі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Наради щодо ситуації на фронті та саміту НАТО

Глава держави провів нараду з керівником Служби безпеки України Василем Малюком, нараду з керівниками розвідки ГУР Кирилом Будановим та очільником зовнішньої розвідки Олександром Литвиненком.

«Дуже уважно аналізуємо ситуацію – усе, що пов’язане з війною, і все, що важливо для внутрішньої безпеки», – зазначив Зеленський.

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Також сьогодні відбулася нарада з українськими дипломатами, представниками уряду та Офісу президента. Уже починається підготовка до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

«Зараз на саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була у нас із президентом Байденом, із його командою: міністр оборони Остін, радник із питань нацбезпеки Салліван.

З усіма у «Великій сімці», встигли зустрітись і з багатьма партнерами в НАТО. Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом. Є в нас Рада Україна – НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості щодо зброї, щодо техніки, щодо авіації, і зараз їх конкретизуємо», – розповів очільник України.

За його словами, обговорили сьогодні й підготовку Кримської платформи. А вдала домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжується підготовкою двосторонніх договорів із країнами.

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Шість країн підтримали декларацію щодо гарантій безпеки для України

«Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую! Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з «Великою сімкою» декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО.

Протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми маємо разом із партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують», – наголосив президент.

Розмова з президентом ПАР

Також Зеленський говорив сьогодні з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

«Жодного дня не втрачаємо уваги до формули миру та всього того, що потрібно, щоб реалізувати формулу. Я запросив пана президента приєднатися до нашої гуманітарної ініціативи «Зерно з України».

Ми однаково бачимо необхідним продовження Чорноморської зернової ініціативи. Дуже важливо, щоб не було жодних загроз продовольчій безпеці будь-де у світі. І в Росії повинні чітко усвідомлювати, що кожен, хто збільшує загрозу голоду, зокрема в критичних регіонах Африки, тероризує голодом увесь світ, а не когось одного», – підкреслив український лідер.

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Зустріч щодо формули миру та підготовки до Глобального саміту миру

Крім того, він додав, що нещодавно у столиці Данії відбулася зустріч представників президентів і радників із зовнішньої політики та національної безпеки з різних держав.

«Зустріч була присвячена саме формулі миру та підготовці Глобального саміту миру. Я вдячний, що на зустрічі був представник Південно-Африканської Республіки. Вже готуємо й наступну таку зустріч», – звітував Зеленський.

Подяка захисникам і захисницям

Глава держави подякував кожному нашому воїну, всім українським захисникам і захисницям.

«Цими днями у Вільнюсі, на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала й має найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності. Повага – це завжди похідна від сміливості, а увага до будь-якої країни – це завжди наслідок наявних можливостей цієї країни. Україна – в центрі уваги партнерів. Вже не Росія, як десятиліттями раніше. І коли ми поставимо крапку у цій війні фіксацією російського програшу, повага й увага до України будуть назавжди зафіксовані в історії для всіх наступних поколінь нашого народу. Але це здобувається зараз у боях заради України, у наступах і в обороні.

Я дякую кожному й кожній, хто в бою, на бойових постах і в бойових завданнях! Я дякую всім, хто захищає наше небо і хто рухає вперед наші позиції на землі. Я дякую всім, хто працює, щоб у наших воїнів було все необхідне!», – завершив Зеленський.

Нагадаємо, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України.

Як повідомлялося, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.