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Шість країн приєдналися до гарантій безпеки для України від G7 – Зеленський

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Шість країн приєдналися до гарантій безпеки для України від G7 – Зеленський
Президент провів низку нарад щодо ситуації на фронті та підсумків саміту НАТО
фото: Офіс президента України

Глава держави впевнений, що коло гарантів буде збільшуватися

Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція приєдналися до гарантій безпеки для України, які запропонували лідери «Великої сімки» на саміті НАТО у Вільнюсі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Наради щодо ситуації на фронті та саміту НАТО

Глава держави провів нараду з керівником Служби безпеки України Василем Малюком, нараду з керівниками розвідки ГУР Кирилом Будановим та очільником зовнішньої розвідки Олександром Литвиненком.

«Дуже уважно аналізуємо ситуацію – усе, що пов’язане з війною, і все, що важливо для внутрішньої безпеки», – зазначив Зеленський.

Також сьогодні відбулася нарада з українськими дипломатами, представниками уряду та Офісу президента. Уже починається підготовка до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

«Зараз на саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була у нас із президентом Байденом, із його командою: міністр оборони Остін, радник із питань нацбезпеки Салліван.

З усіма у «Великій сімці», встигли зустрітись і з багатьма партнерами в НАТО. Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом. Є в нас Рада Україна – НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості щодо зброї, щодо техніки, щодо авіації, і зараз їх конкретизуємо», – розповів очільник України.

За його словами, обговорили сьогодні й підготовку Кримської платформи. А вдала домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжується підготовкою двосторонніх договорів із країнами.

Шість країн підтримали декларацію щодо гарантій безпеки для України

«Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую! Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з «Великою сімкою» декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО.

Протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми маємо разом із партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують», – наголосив президент.

Розмова з президентом ПАР

Також Зеленський говорив сьогодні з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

«Жодного дня не втрачаємо уваги до формули миру та всього того, що потрібно, щоб реалізувати формулу. Я запросив пана президента приєднатися до нашої гуманітарної ініціативи «Зерно з України».

Ми однаково бачимо необхідним продовження Чорноморської зернової ініціативи. Дуже важливо, щоб не було жодних загроз продовольчій безпеці будь-де у світі. І в Росії повинні чітко усвідомлювати, що кожен, хто збільшує загрозу голоду, зокрема в критичних регіонах Африки, тероризує голодом увесь світ, а не когось одного», – підкреслив український лідер.

Зустріч щодо формули миру та підготовки до Глобального саміту миру

Крім того, він додав, що нещодавно у столиці Данії відбулася зустріч представників президентів і радників із зовнішньої політики та національної безпеки з різних держав.

«Зустріч була присвячена саме формулі миру та підготовці Глобального саміту миру. Я вдячний, що на зустрічі був представник Південно-Африканської Республіки. Вже готуємо й наступну таку зустріч», – звітував Зеленський.

Подяка захисникам і захисницям

Глава держави подякував кожному нашому воїну, всім українським захисникам і захисницям.

«Цими днями у Вільнюсі, на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала й має найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності. Повага – це завжди похідна від сміливості, а увага до будь-якої країни – це завжди наслідок наявних можливостей цієї країни. Україна – в центрі уваги партнерів. Вже не Росія, як десятиліттями раніше. І коли ми поставимо крапку у цій війні фіксацією російського програшу, повага й увага до України будуть назавжди зафіксовані в історії для всіх наступних поколінь нашого народу. Але це здобувається зараз у боях заради України, у наступах і в обороні.

Я дякую кожному й кожній, хто в бою, на бойових постах і в бойових завданнях! Я дякую всім, хто захищає наше небо і хто рухає вперед наші позиції на землі. Я дякую всім, хто працює, щоб у наших воїнів було все необхідне!», – завершив Зеленський.

Нагадаємо, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України.

Як повідомлялося, за підсумками першого дня саміту НАТО стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ). Проте, невідомо коли.

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Теги: НАТО Велика сімка Володимир Зеленський

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