Шмигаль підсумував результати роботи на чолі уряду

Денис Шмигаль: Ці п’ять років були найскладнішими в нашій сучасній історії

Денис Шмигаль у Верховній Раді підсумував результати роботи на чолі Кабміну. «Главком» публікує повний текст звернення.

Шановний пане Голово Верховної Ради! Шановні народні депутати! Колеги, друзі, шановні українці!

Свій виступ я хочу розпочати з простого та щирого слова «дякую». Дякую нашим воїнам. Усім українцям та українкам, які тримають фронт і, ризикуючи власним життям, бережуть Україну. Ваша сила, ваша мужність, ваша стійкість – це те, завдяки чому існує наша держава. Ваш героїзм дозволяє мені сьогодні виступати з цієї трибуни. Дякую!

Я вдячний президенту України Володимиру Зеленському. За довіру, за спільну роботу, за лідерство і за єдність, яка була і залишається нашою найбільшою силою. Дякую команді Кабінету Міністрів України. Кожному співробітнику, усім, хто працював у режимі воєнного часу, без відпусток, без вихідних. Дякую керівникам міністерств і відомств, які брали на себе найважчі рішення.

Дякую Верховній Раді України, дякую вам пане голово, дякую всім народним депутатам, дякую коаліції «Слуга народу». Вдячний за всі закони, що приймалися швидко і вчасно. Дякую за діалог, дискусії, за конструктивну критику, яка покращувала нашу роботу. Дякую опозиції. Дякую Офісу президента України і всім державним інституціям, з якими ми працювали як одна команда. Тільки так змогли зберегти державу в найважчі часи. Це дійсно була найбільша синергія влади України за часи нашої незалежності.

Дякую українському бізнесу, який вистояв, відновився, розвивається, зберігає та створює робочі місця, вірить в Україну. Вдячний за кожну гривню сплачених податків. Це той ресурс, що допоміг нам стримати агресора і дати йому гідну відсіч. Дякую міжнародним партнерам. За військову, фінансову, гуманітарну, санкційну підтримку. Ми сформували сильну коаліцію держав і міжнародних інституцій, яка бореться за справедливий мир та глобальну безпеку.

Ці п’ять років були найскладнішими в нашій сучасній історії. Ми вистояли, пройшли крізь шторми найтяжчих криз, адаптуватися та заклали фундамент для майбутнього зростання. Ми починали в добу пандемії, яка стала для України та світу справжнім шоком. Гідно відповіли на цей виклик, зберегли здоров’я та життя наших людей. Початок повномасштабної війни став другим великим шоком. Завдяки мужності та героїзму українців й українок, завдяки лідерству президента Володимира Зеленського, завдяки солідарності вільного світу, завдяки правильним управлінським рішенням, завдяки нашій єдності ми стримали ворога та створили систему ефективного збройного опору.

Сили оборони ми поставили на перше місце. Без сильної армії немає України. На оборонні потреби віддавали кожну гривню внутрішніх ресурсів і забезпечили військо усім необхідним. Створили сучасну оборонну індустрію, де апробуються найновітніші зразки зброї. Оборонно-промисловий комплекс України за час повномасштабного вторгнення зріс у 35 разів. Україна сьогодні – один зі світових лідерів у виробництві дронів.Ми запустили десятки спільних виробництв зброї з партнерами, залучили приватний капітал у сектор оборони, дали старт «Данській моделі» фінансування нашого ОПК.

Якими б складними не були безпекові виклики, завжди виконували всі соціальні зобов’язання держави перед людьми. Вчасно та у повному обсязі платили пенсії, всі соціальні виплати, субсидії. Ми провели шість індексацій пенсій. Створили нові соціальні послуги, започаткували комплексні програми підтримки родин, дітей, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів.

Разом з нуля створили систему реагування на масштабні кризи. У 2020 році управлінська здатність держави реагувати на великі потрясіння була мінімальною. Зараз Україна є прикладом інституційної стійкості. Ще під час коронокризи започаткували державні цільові виплати, такі як «єПідтримка». Потім під час повномасштабної війни масштабували цю програму і допомогли мільйонам наших людей.

Ми зберегли макрофінансову стабільність. У перші дні вторгнення консолідували міжнародну фінансову коаліцію, завдяки якій за ці роки залучили понад $137 млрд бюджетної підтримки. Ми – перша країна у світі, яка під час війни не просто започаткувала програму МВФ, але й пройшла вісім її переглядів.

Ми змушуємо Росію платити: заморожені активи агресора вже працюють на Україну, а механізм їх повної конфіскації – це завдання на найближче майбутнє. Ми зберегли та захистили українську енергетику. Витримали сотні масованих атак по критичній інфраструктурі. Пройшли три опалювальні сезони під постійними ударами ворога. І відбудували значну частину пошкодженого та зруйнованого.

Ми увійшли до енергетичного простору ЄС, синхронізували нашу систему з європейською. Це відбулося в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми пишаємось тим, що за цей час Україна остаточно позбулася залежності від російських енергоресурсів. Електроенергія, нафтопродукти, газ, ядерне паливо. У євроінтеграції Україна зробила історичний стрибок від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів. Вже виконали понад 80% зобов’язань за Угодою про асоціацію, разом ухвалили сотні євроінтеграційних актів, отримали сім так званих «безвізів».

Завдяки цій роботі Україна вже в найближчий час не просто має шанс, а чіткий маршрут та реальну перспективу стати членом Європейського Союзу.

Ми зробили Україну цифровою державою. «Дія» – це не просто застосунок, це прояв нової філософії відносин держави і громадянина. До 30-ти послуг у смартфоні та понад 130 послуг на порталі. З аутсайдерів ми вийшли в лідери цифровізації і потрапили у п’ятірку світового цифрового авангарду. Ми перевели в цифру послуги: «єМалятко», «єОселя», «єПідтримка», «єВідновлення», «єПідприємець» і багато інших. Ми почали цифровізацію армії – «Резерв+», «Армія+», Ветеран PRO. Ми перевели в цифру процес управління.

В умовах пандемії, а потім важкої повномасштабної війни ми зберегли економіку. В Україні з’явилася програма кредитної підтримки бізнесу, якої ніколи не існувало в часи нашої незалежності. За цією програмою «5-7-9» вже видано пільгових позик на понад 413 млрд грн. Урядова програма безповоротних грантів єРобота допомогла створити майже 30 тисяч нових бізнесів. Планомірно здійснювали дерегуляцію бізнесу, скасували понад 2000 регуляторних актів у різних сферах.

Аграрії за державної підтримки провели чотири посівні кампанії та зараз йде четвертий збір українського урожаю. Незважаючи на війну, Україна продовжує годувати понад 400 млн людей по всьому світу. Ми розпочали швидку відбудову. Відновили тисячі об’єктів критичної інфраструктури, лікарні, школи, житлові будинки.

Через програму «єВідновлення» допомогли вже більш ніж 115 тис. українських родин відновити домівки або отримати нові взамін зруйнованих. Ми розпочали гуманітарне розмінування і вже повернули в обіг десятки тисяч квадратних кілометрів української землі. Площа потенційно замінованих земель від початку повномасштабної війни зменшилася на 20%. Ми почали формувати нову ветеранську політику. Це робота фахівців із супроводу ветеранів, це підтримка ветеранських бізнесів, це забезпечення захисників житлом, це дієва реабілітація – фізична та психологічна.

Ми забезпечили безперервність освітнього процесу. Як під час пандемії, так і під час повномасштабної війни. Держава інвестувала додаткові ресурси в створення шкільних укриттів та підземних шкіл, в оновлення навчальних класів, в закупівлю шкільних автобусів, в гранти на здобуття вищої освіти. У всі часи одним із пріоритетів нашого уряду залишалася медицина.

У повному обсязі запрацювала Програма медичних гарантій, рекордно розширили програму «Доступні ліки», розвинули реабілітаційну складову медицини та збільшили її пропускну здатність утричі. Ліквідували МСЕК та створили замість цієї системи нову ефективну, де працюють майже 1,5 тисячі експертних команд. Дбаємо про людей, які будуть відновлювати та розвивати Україну.

Шановні народні депутати! Передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою та 100% виконанням всіх зобов’язань. Станом на ранок сьогодні на Єдиному казначейському рахунку 340 млрд грн. Станом на ранок золотовалютні запаси України є рекордними – понад $45 млрд.

Станом на сьогодні ми не маємо заборгованостей за соціальними платежами, ніколи їх не мали. Соціальні платежі, пенсії, субсидії виконувалися завжди вчасно. І навіть в перші місяці повномасштабного вторгнення ми платили пенсії авансом, щоб підтримати людей. Маємо домовленості про залучення цього року від наших партнерів для покриття дефіциту бюджету $39 млрд. Цей рік фінансово забезпечений. Розуміємо, як формувати наступний фінансовий рік.

Станом на 15 липня місцевим бюджетам держава перерахувала понад 113 млрд грн. Безпека й оборона станом на сьогодні профінансовані на 100%. Всі доходи державного бюджету від наших податків спрямовуються на нашу обороноздатність. Інфляція сьогодні в країні контрольована з тенденцією до зменшення – 14,3% за червень.

Шановні колеги! Наша команда прийшла в уряд з однією місією – служити Україні та українському народу. Ми робили для цього все можливе. Працювали постійно, системно, без вихідних і відпусток. Зробити Україну сильнішою, успішнішою, європейською державою – це було не лише управлінське, але й наше особисте завдання.

Дякую вам за партнерство. Дякую за синергію в цей історичний час. І, головне, дякуємо за довіру. Парламенту, президенту, українцям й українкам, Україні. Дякуємо всім, хто захищає, рятує, лікує, навчає, всім, хто платить податки, зберігає робочі місця, всім, хто працює невтомно й наполегливо заради нашої майбутньої перемоги, заради України. Віримо в Україну і завжди будемо служити українському народу.

Слава Україні!

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично йде у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп.

Учора, 15 липня, Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.