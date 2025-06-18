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Депутати викликали до парламенту міністрів енергетики та оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Депутати викликали до парламенту міністрів енергетики та оборони
Парламентарі хочуть заслухати доповідь очільників Міненерго та Міноборони
колаж: glavcom.ua

Галущенко звітуватиме про підготовку до опалювального сезону, Умєров – про фортифікаційні роботи

Верховна Рада викликала міністра енергетики Германа Галущенка та міністра оборони Рустема Умєрова. Галущенко доповідатиме про підготовку до опалювального сезону та закупівлю газу, Умєров – фортифікації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Зазначається, що ініціативи підтримали 168 та 152 народні обранці відповідно.

Нагадаємо, Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими. Україна має понад €1,1 млрд внесків у Фонді підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури.

Раніше Кабінет міністрів продовжив дію пільгових цін на природний газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ до 31 жовтня 2025 року. Вартість газу в Україні під час війни регулюється Положенням про покладення спецобовʼязків на державні компанії.

Як повідомлялося, група «Нафтогаз» відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому. Станом на 26 травня вартість природного газу в Україні сягнула 23 тис. грн із ПДВ за тисячу кубометрів. Це найвищий показник за понад два роки. Ціна природного газу на українському ринку досягла 22,8–23,2 тис. грн/тис. куб. м. Без ПДВ – 19–19,333 тис. грн, або $458–466/тис. куб. м. Зростання цін на внутрішньому ринку пов'язане з ринковими механізмами, передусім балансом попиту та пропозиції.

До слова, Польща та Сполучені Штати мають намір співпрацювати для постачання зрідженого газу в Україну. Польща є одним із найбільших інвесторів у газову інфраструктуру й великим імпортером американського зрідженого газу.

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Теги: опалювальний сезон Герман Галущенко Рустем Умєров Верховна Рада

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