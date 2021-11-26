Шону Пенну цікавіше війна на Донбасі, ніж президенту?

Де був Зеленський, коли він міг принести користь?

Мовою оригіналу

Вот, то, о чем я говорю. Украине есть чем гордиться. Украине есть просто до фига чем гордиться. Украина – страна, совершившая и совершающая такое, от чего у снежинок из первого мира просто челюсти отвисают. Они совсем не представляют, как можно жить в таком мире. Для них Украина – это какие-то титаны, лесные воины-эльфы, совершающие невозможное в войне с орками. Украина – это такой тренд, из которого можно выжать невероятные бонусы.

Украина, это страна, в которую дважды лауреат премии «Оскар» приезжает снимать документально кино про её историю. Мало каким странам выпадает такой шанс. Казалось бы.

Если бы Шон Пенн приехал снимать документальное кино про борьбу Хорватии за свою независимость – я вам гарантирую, уже и Президент Хорватии, и премьер, и спикер сейма или то у них там – водили бы его под ручку по всей стране в режиме максимальных преференций, для него были бы открыты все двери, ему была бы оказана любая помощь по щелчку его пальцев, были бы проведены все пресс-конференции и приставлены пятьсот инвест зачеркнуто пресс-нянь.

Хочешь на Донбасс? Снять там про агрессию России против нашей страны? Чувак, мы сами хотели попросить тебя об этом, да не знали, как подойти. Вот тебе вертолет, вот тебе БТР, вот тебе сопровождающий, вот тебе «Альфа», вот тебе нули, вот тебе хоть выходе в серую зону, хоть дрон, хоть что хошь.

Ты только снимай. Ты только покажи на весь мир.

Ты только сделай так, чтобы вся планета увидела.

У вас эти инвестняни по Голливуду двадцать четыре на семь бегать должны. На коленях просить, чтоб про нас снимали. Тем более, люди такого уровня.

А тут сам приехал.

Но нафиг надо. Подумаешь, дважды оскароносец какой-то. Дважды лауреат Каннского фестиваля. Лауреат Берлинского. В которых документальная часть – суммарно, пожалуй, самая сильная в мире.

Снимет кино про нашу страну и покажет его на весь мир. Не исключено, что как раз и в Каннах с Берлином. Что гарантированно станет событием в мировой культуре. Где-то на вторых задворках новостей, так, проходным планом.

Президент страны, который чего только не делал, чтобы забабахать селфачки с Томом Крузом, Тимом Куком, султаном Омана, с кем там еще, Илоном Маском – и кого он только не звал и куда только не летал сам ради одних лишь видосиков – молчок и тишина.

Почему Шону Пенну, актеру из-за океана, за десять тысяч сто тридцать четыре километра по прямой, это надо, а Президенту, Верховному Главнокомандующему – нет?

Это к вопросу о государственном мышлении. Это к вопросу, что такое вообще государственное мышление.

И его отсутсвие. И вот еще чего понять не могу. Объясните мне.

Почему голливудский актер, родившийся с золотой ложкой в заднице в Лос-Анжелесе в семье режиссера, никогда в жизни не знавший вообще никаких проблем, миллионер, богатенький мальчик, муж Мадонны, любовник Шарлиз Терон и Сьюзан Сарандон – выглядит в окопах в каске и бронежилете на порядок органичнее и естественнее, чем Главнокомандующий армии страны, восьмой год ведущей войну?

Читайте також:

Джерело: блог Аркадія Бабченка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.