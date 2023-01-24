Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
фото з відкритих джерел

За повторне порушення штраф зросте

Військовозобов'язані чоловіки, які через війну переїхали в іншу область, місто чи населений пункт та мають статус ВПО, повинні повідомити про себе у військкомат. Тобто стати на облік. Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів начальник Львівського обласного центра комплектування (в недалекому минулому – військкомату) полковник Олександр Тіщенко.

Більшість цього не роблять, за що автоматично вважаються «ухилянтами». Наразі в Україні діє закон, який передбачає покарання за ухиляння від військового обліку.

 Тіщенко сказав, що подібні дії можна вважати переховуванням від військкоматів.

«Вони ховаються від військкоматів. Згідно із законом така їхня поведінка класифікується як ухилення від військової служби. За це передбачено покарання», – заявив Тіщенко.

Якщо особу виявлять, то їй загрожує штраф від 510 до 850 гривень. Якщо порушення буде зафіксовано повторно, то штраф зросте до 1700 гривень.

Громадянам пояснюють, що мобілізація та військовий облік – це різні речі. Зареєструвавшись у військкоматі, особа відразу ж повертається додому і продовжує своє звичне життя.

А от вручення повістки передбачає проходження медогляду, та можливо подальше навчання і службу.

Допоки триває воєнний стан в Україні мають залишатися всі медики, адже вони є військовозобов’язаними. Також, покидати власне місцепроживання без дозволу військкоматів забороняється жінкам, які добровільно стали на військовий облік. Вони перебувають у резерві ЗСУ та Національної поліції й в будь-який можуть бути викликані на навчання.

Водночас масової мобілізації серед жінок не буде. Про це гласить відповідний закон. Жінок можуть призивати на службу, лише якщо вони самі цього захочуть.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував поповнення лав військових: військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу.

Нагадаємо, мобілізаційний процес в країні триває. Оголошення про мобілізацію на столичних під'їздах: чи треба йти до військкомату.

До слова, боятися, що місцева влада буде організовувати «конвой» до військкомату, не варто. Замість повісток – оповіщення: юрист пояснив, як це працюватиме.

Як відомо, Кабінет міністрів України ухвалив у новій редакції постанову «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Серед важливих оновлень, зокрема, те, що чоловіки тепер муситимуть ставати на облік з 16 років, а повістки вручатимуть і жінкам.

Читайте також: Уряд затвердив нові правила взяття на військовий облік: що зміниться
Теги: місцева влада закон штраф воєнний стан мобілізація навчання місто влада правила полковник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії розповіли, кому чекати на мобілізацію
Указ про мобілізацію в РФ продовжує діяти. Кремль повідомив деталі
Вчора, 12:33
Резерви збільшать, аби ЗСУ відновлювали сили
Мобілізація в Україні: військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу
Вчора, 02:09
ЗСУ потужно вдарили по Макіївці у новорічну ніч
«Це повний п***ець»: окупанти обговорюють удар по мобілізованих у Макіївці
22 сiчня, 20:48

Суспільство

Похолодання та ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Похолодання та ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
«Укренерго» скасувало день без відключень світла на Черкащині
«Укренерго» скасувало день без відключень світла на Черкащині
На Черкащині сьогодні не планують відключати світло: названо причину
На Черкащині сьогодні не планують відключати світло: названо причину
24 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
24 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Постачання танків: Кулеба повідомив, що Україна перебуває на фінальній стадії
Постачання танків: Кулеба повідомив, що Україна перебуває на фінальній стадії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Купив задешево маєток на Печерську. «Слуга» Халімон опинився у центрі скандалу
14K
Кандидат у президенти Чехії зробив скандальну заяву щодо нападу РФ на країни НАТО
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Кабмін забрав доплату у 30 тис. грн на період війни у ряду службовців
7011
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
6670
Скандал із закупівлею продуктів військовим: НАБУ розкрило подробиці

Новини

Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Вчора, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Вчора, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Вчора, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Вчора, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Вчора, 16:17
Уряд Угорщини виступив проти санкцій для Росії
Вчора, 15:48

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту