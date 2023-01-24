Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують

За повторне порушення штраф зросте

Військовозобов'язані чоловіки, які через війну переїхали в іншу область, місто чи населений пункт та мають статус ВПО, повинні повідомити про себе у військкомат. Тобто стати на облік. Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів начальник Львівського обласного центра комплектування (в недалекому минулому – військкомату) полковник Олександр Тіщенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Більшість цього не роблять, за що автоматично вважаються «ухилянтами». Наразі в Україні діє закон, який передбачає покарання за ухиляння від військового обліку.

Тіщенко сказав, що подібні дії можна вважати переховуванням від військкоматів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вони ховаються від військкоматів. Згідно із законом така їхня поведінка класифікується як ухилення від військової служби. За це передбачено покарання», – заявив Тіщенко.

Якщо особу виявлять, то їй загрожує штраф від 510 до 850 гривень. Якщо порушення буде зафіксовано повторно, то штраф зросте до 1700 гривень.

Громадянам пояснюють, що мобілізація та військовий облік – це різні речі. Зареєструвавшись у військкоматі, особа відразу ж повертається додому і продовжує своє звичне життя.

А от вручення повістки передбачає проходження медогляду, та можливо подальше навчання і службу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Допоки триває воєнний стан в Україні мають залишатися всі медики, адже вони є військовозобов’язаними. Також, покидати власне місцепроживання без дозволу військкоматів забороняється жінкам, які добровільно стали на військовий облік. Вони перебувають у резерві ЗСУ та Національної поліції й в будь-який можуть бути викликані на навчання.

Водночас масової мобілізації серед жінок не буде. Про це гласить відповідний закон. Жінок можуть призивати на службу, лише якщо вони самі цього захочуть.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував поповнення лав військових: військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу.

Нагадаємо, мобілізаційний процес в країні триває. Оголошення про мобілізацію на столичних під'їздах: чи треба йти до військкомату.

До слова, боятися, що місцева влада буде організовувати «конвой» до військкомату, не варто. Замість повісток – оповіщення: юрист пояснив, як це працюватиме.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, Кабінет міністрів України ухвалив у новій редакції постанову «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Серед важливих оновлень, зокрема, те, що чоловіки тепер муситимуть ставати на облік з 16 років, а повістки вручатимуть і жінкам.