Сибіга навангував Угорщині проблеми з транзитом російської нафти: знайшов для неї вихід

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Сибіга запропонував угорській стороні показати РФ світлини, на яких зображені наслідки російського удару по нафтопроводу
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України розповів, що Угорщина готується вчергове поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід «Дружба»

Офіційний Будапешт у найближчому майбутньому вчергове поскаржиться на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба". Про це написав у мережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує «Главком». 

За словами Сибіги, угорська сторона готується знову скаржитися на транзит російської нафти. І при цьому він вже знає, що робити угорцям.

«Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх «друзів» у Москві з цими фотографіями. Це інфраструктура нафтопроводу «Дружба», що горить після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти», – порадив Сибіга Угорщині.

Він також нагадав, що країна не висловила жодних протестів Росії з цього приводу.

фото: мережа Х

«Вони навіть не могли вимовити слово «Росія». Подвійні стандарти у найкращому вигляді», – додав Сибіга.

Також він додав, що угорській уряд на чолі з Віктором Орбаном так і не усвідомив ненадійність РФ і не диверсифікував поставки енергоносіїв.

Нагадаємо, Орбан заявив, що ЄС і Україна «оголосили війну» Угорщині. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував публікацію Politico, де йдеться про те, що Україна може вступити в ЄС у 2027 році. Глава угорського уряду стверджує, що Брюссель і Київ «оголосили війну» Будапешту.

Премʼєр Угорщини прокоментував статтю, де описані можливі деталі майбутнього вступу України в ЄС, назвавши їх «черговим воєнним планом». Він звинуватив ЄС у нібито ігноруванні угорського народу.

