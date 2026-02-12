Сибіга навангував Угорщині проблеми з транзитом російської нафти: знайшов для неї вихід

Сибіга запропонував угорській стороні показати РФ світлини, на яких зображені наслідки російського удару по нафтопроводу

Міністр закордонних справ України розповів, що Угорщина готується вчергове поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід «Дружба»

Офіційний Будапешт у найближчому майбутньому вчергове поскаржиться на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба". Про це написав у мережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує «Главком».

За словами Сибіги, угорська сторона готується знову скаржитися на транзит російської нафти. І при цьому він вже знає, що робити угорцям.

«Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх «друзів» у Москві з цими фотографіями. Це інфраструктура нафтопроводу «Дружба», що горить після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти», – порадив Сибіга Угорщині.

Він також нагадав, що країна не висловила жодних протестів Росії з цього приводу.

Сибіга запропонував Угорщині показати РФ фотографії, на яких зображені наслідки російського удару фото: мережа Х

«Вони навіть не могли вимовити слово «Росія». Подвійні стандарти у найкращому вигляді», – додав Сибіга.

Також він додав, що угорській уряд на чолі з Віктором Орбаном так і не усвідомив ненадійність РФ і не диверсифікував поставки енергоносіїв.

