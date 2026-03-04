Засудженого за хабарництво нардепа Гунька офіційно виключили зі складу Ради

Нардепа Гунька офіційно виключили зі складу Парламенту через набуття чинності вироку Вищого антикорупційного суду

Народний депутат Гунько офіційно виключений зі складу Верховної Ради України після набуття чинності судовим вироком. Процедура тривала кілька етапів. Про це повідомив у соцмережі народний депутат Ярослав Железняк, інформує «Главком».

«Народного депутата Гунька офіційно вже виключили з складу Парламенту через вступ в силу вироку суду», – написав Железняк.

Ярослав Железняк повідомив, що повний процес має такий вигляд:

спершу повний вирок надходить до Верховної Ради;

потім спікер парламенту видає наказ;

картка депутата переміщується до списку тих, хто вибув.

Відтак, в Раді знову 393 народні депутати.

Зауважимо, Гунько був членом депутатської групи «Відновлення України», яку створили переважно члени партії «Опозиційна платформа – за життя» (після її заборони 2022 року).

«Главком» писав, що депутат разом зі своїм помічником та ще одним спільником вимагали і одержали від представника аграрної фірми хабар в обмін на дозвіл обробляти державні землі. Загалом йшлося про хабар в $221 тис., з яких необхідно було передати завдаток у $85 тис.

При цьому 9 серпня 2023 року суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу. Крім того, 10 серпня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про виключення Гунька з фракції.

Потім стало відомо, що народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька судитимуть за отримання $85 тис. неправомірної вигоди за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель.

Вищий антикорупційний суд 25 березня визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві. Гуньку присудили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також його позбавили права бути обраним до органів публічної влади й обіймати посади державної служби на три роки.