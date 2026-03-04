Головна Країна Політика
Зеленський звільнив після скандалу очільника СБУ в Житомирській області

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Зеленський звільнив після скандалу очільника СБУ в Житомирській області
Компаніченку інкриміновано перевищення влади та отримання неправомірної вигоди
Володимир Компаніченко залишає посаду начальника Житомирського управління Служби безпеки України

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента України. 

«Звільнити Компаніченка Володимира Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області», – йдеться в президентському Указі.

Зауважимо, Володимир Компаніченко очолював Службу безпеки України на Житомирщині з листопада 2023 року. До цього він працював на керівних посадах у центральному апараті Служби безпеки.

Нагадаємо, Компаніченко підозрюється в розкраданні бюджетних коштів. 27 лютого йому обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

За даними слідства та Офісу Генерального прокурора, Компаніченко причетний до схеми розкрадання 1,4 млрд грн, виділених на конструкції для літаків.

«Главком» також писав, що Офіс генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн.

