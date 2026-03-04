Головна Країна Політика
Скорбота за аятолою Хаменеї: посол України жорстко відповів Ірану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Щерба є послом України в ПАР
Щерба: Лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян

Посольство Ірану в ПАР повідомило українську дипломатичну місію про відкриття книги скорботи у зв’язку із загибеллю аятоли Алі Хаменеї та його соратників. У відповідь Надзвичайний і Повноважний посол України в Південно-Африканській Республіці Олександр Щерба надіслав різке повідомлення.

«Главком» публікує повну відповідь посла:

Ваша високоповажність, пане посол.

Оскільки ви офіційно повідомили про книгу скорботи в памʼять аятоли Хаменеї та військового керівництва Ірану, вважаю за потрібне нагадати вам наступне.

Як військові союзники Російської Федерації, лідери Ірану заплямували себе кровʼю тисяч українських громадян – чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, – убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів Shahed та іншої військової технології, яку ваш уряд так охоче постачав Росії. Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці.

Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей – навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив Вашому нічого поганого. Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом.

Пане посол, я не знайомий з вами і не маю до вас особистої неприязні. Інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику. Але сподіваюся, ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає.

Скорбота за аятолою Хаменеї: посол України жорстко відповів Ірану фото 1

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії. За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

До слова, Іран обрав новим верховним лідером країни 56-річного Моджтабу Хаменеї – сина вбитого аятоли Алі Хаменеї.

