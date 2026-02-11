Головна Світ Політика
Орбан заявив, що ЄС і Україна «оголосили війну» Угорщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Орбан заявив, що ЄС і Україна «оголосили війну» Угорщині
Премʼєр Угорщини стверджує, що Євросоюз збирається «проігнорувати рішення угорського народу»
фото: AP

Глава угорського уряду заявив, що план вступу України до ЄС нібито є відкритим оголошенням війни Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував публікацію Politico, де йдеться про те, що Україна може вступити в ЄС у 2027 році. Глава угорського уряду стверджує, що Брюссель і Київ «оголосили війну» Будапешту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Премʼєр Угорщини прокоментував статтю, де описані можливі деталі майбутнього вступу України в ЄС, назвавши їх «черговим воєнним планом». Він звинуватив ЄС у нібито ігноруванні угорського народу.

«Цей новий план – це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії «Тиса», тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту», – написав він.

Орбан закликав угорців підтримати його партію на майбутніх виборах, наголосивши, що «Фідес» – це «єдина гарантія суверенітету Угорщини». «У квітні угорці повинні зупинити їх – на виборчих дільницях. «Фідес» – єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини», – додав угорський прем’єр.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готує низку варіантів включення України до блоку у межах підписання угоди про завершення війни. Серед варіантів, які розглядає ЄС, є надання Україні попереднього захисту на час вступу до блоку, а також негайного доступу до деяких прав членства. Інші варіанти передбачають продовження наявного шляху доступу або введення перехідного періоду і поступового членства в процесі.

Також Євросоюз надасть Україні чіткий графік кроків, які вона повинна зробити для просування офіційної процедури. Як заявив представник Єврокомісії, майбутній вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив європейським лідерам, що Україна технічно буде готова до вступу у Європейський Союз до 2027 року. Президент наголосив, що питання завершення війни та надання Україні гарантій безпеки мають розглядатися паралельно, а членство України в ЄС – одна з ключових гарантій безпеки.

За словами Зеленського, Україна наполягає на фіксації конкретної дати вступу, оскільки йдеться про формат домовленостей, який передбачає участь України, Європи, США та Росії, а також зобов’язання Вашингтона виступити гарантом того, що ніхто не блокуватиме євроінтеграцію.

Наприкінці 2025 року Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Європейським Союзом. Це означає, що Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС.

