ЄС вже придумав, як долатиме вето Орбана на вступ України

Євросоюз має кілька варіантів, як діяти з категоричним небажанням Угорщини підтримувати процедурні рішення для подальшої євроінтеграції України

У ЄС вже продумали кілька планів, як діятиме, якщо Угорщина і надалі блокуватиме рішення щодо подальшої євроінтеграції України. Про це йдеться у публікації видання Politico на основі спілкування з джерелами, інформує «Главком».

Видання сумнівається, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан стане поступливішим у питанні євроінтеграції України. Тому є кілька варіантів розвитку подій.

Один з варіантів: у квітні Орбан програє на виборах своєму супернику Петеру Мадяру – і після того ситуація з позицією Угорщини кардинально зміниться.

Варіант другий: якщо ж Орбан утримається при владі. Тут у Євросоюзі розраховують на «карту Трампа». Є сподівання, що американський президент зможе використати свій вплив на Віктора Орбана.

Якщо ж і цей варіант не спрацює, ЄС не виключає застосування «ядерної опції» проти Угорщини на основі ст. 7 Договору ЄС. Вона передбачає, що країну-члена можуть обмежити в правах на підставі того, що вона поводиться невідповідно до засадничих цінностей ЄС.

Нагдаємо, Орбан назвав Україну ворогом Угорщини.

«Україна порушує наші фундаментальні інтереси», – заявив угорський прем’єр. У своїй промові Орбан також поскаржився, що Брюссель буцімто хоче відправити солдатів в Україну під прапором Євросоюзу.